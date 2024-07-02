Евлоев заинтересован в реванше с Лопесом осенью

Топовый боец полулегкой весовой категории UFCв своих соцсетях обратился к бывшему соперникус предложением провести реванш осенью.

«Стерлинг сбежал от поединка со мной. Диего, готов ли ты подраться со мной в "Сфере"? Уверен, на этот раз я тебя точно финиширую»

У Евлоева, занимающего пятую строчку в рейтинге полулегкого дивизиона UFC, был предварительно запланирован поединок на 306-м номерном турнире против Алджамейна Стерлинга.

Однако экс-чемпион легчайшего веса приостановил переговоры и Евлоев до сих пор без соперника. С Диего Лопесом россиянин дрался весной 2023-го. Тогда Мовсар выиграл единогласным решением судей