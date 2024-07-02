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    Евлоев заинтересован в реванше с Лопесом осенью

    Бои ММА UFC Сборная России Алджамейн Стерлинг
    Топовый боец полулегкой весовой категории UFC Мовсар Евлоев в своих соцсетях обратился к бывшему сопернику Диего Лопесу с предложением провести реванш осенью.

    Мовсар Евлоев
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    Мовсар Евлоев

    «Стерлинг сбежал от поединка со мной. Диего, готов ли ты подраться со мной в "Сфере"? Уверен, на этот раз я тебя точно финиширую»

    У Евлоева, занимающего пятую строчку в рейтинге полулегкого дивизиона UFC, был предварительно запланирован поединок на 306-м номерном турнире против Алджамейна Стерлинга.

    Однако экс-чемпион легчайшего веса приостановил переговоры и Евлоев до сих пор без соперника. С Диего Лопесом россиянин дрался весной 2023-го. Тогда Мовсар выиграл единогласным решением судей

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