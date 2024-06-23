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    Волков победил Павловича по очкам и бросил вызов Джонсу

    Бои ММА UFC Сборная России Сергей Павлович Александр Волков Джон Джонс Тай Туиваса
    В рамках со-главного события вечера на турнире UFC в Саудовской Аравии состоялся поединок в тяжелом весе с участием Сергея Павловича и Александра Волкова.

    Александр Волков
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    Александр Волков

    Их встреча продлилась все 3 раунда. Александр одержал победу единогласным решением судей. По окончании противостояния с Павловичем Волков бросил вызов чемпиону тяжелого дивизиона UFC Джону Джонсу.

    На данный момент Александр идет на серии из четырех побед кряду. Ранее он одолел досрочно Розенстрайка, Туивасу и Романова.

    К данному поединку «Драго» подходил в статусе пятого номера рейтинга тяжеловесов. Павлович занимал третью строчку. Для Сергея это поражение стало вторым кряду в UFC.

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