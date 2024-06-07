Царукян: Усталость Махачева — это мой ключ к победе над ним

Первый номер рейтинга легкого дивизиона UFC уверен , что победит действующего обладателя титула в их весеиз-за более лучшей выносливости.

«Поединок против Порье — это не самое лучшее выступление Махачева. Он устал и был медлительным. Я чувствую, что у Ислама не очень хорошая подготовка. Или, может быть, он заболел или что-то еще. Но я не сужу его только из-за этого последнего боя. Я должен смотреть все его бои и относиться к нему серьезно. Если бы я дрался с ним на UFC 302, для меня это был бы очень легкий бой. Я мог бы побороть его, потому что он устал. Во всех своих пятираундовых боях он уставал: против Волкановски, против Дастина. Это будет моим ключом к победе над ним»

Махачев на прошедшем турнире UFC 302 одолел удушающим приемом в пятом раунде Дастина Порье и защитил чемпионский пояс в легком весе в третий раз кряду.