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    Царукян: Усталость Махачева — это мой ключ к победе над ним

    Бои UFC Александр Волкановски Сборная России Ислам Махачев Дастин Порье Арман Царукян
    Первый номер рейтинга легкого дивизиона UFC Арман Царукян уверен, что победит действующего обладателя титула в их весе Ислама Махачева из-за более лучшей выносливости.

    Арман Царукян
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    Арман Царукян

    «Поединок против Порье — это не самое лучшее выступление Махачева. Он устал и был медлительным. Я чувствую, что у Ислама не очень хорошая подготовка. Или, может быть, он заболел или что-то еще. Но я не сужу его только из-за этого последнего боя. Я должен смотреть все его бои и относиться к нему серьезно. Если бы я дрался с ним на UFC 302, для меня это был бы очень легкий бой. Я мог бы побороть его, потому что он устал. Во всех своих пятираундовых боях он уставал: против Волкановски, против Дастина. Это будет моим ключом к победе над ним»

    Махачев на прошедшем турнире UFC 302 одолел удушающим приемом в пятом раунде Дастина Порье и защитил чемпионский пояс в легком весе в третий раз кряду.

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