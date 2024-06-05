Бой Макгрегора и Чендлера на UFC 303 может не состояться из-за травмы Конора

По сообщениям журналиста, поединок в полусреднем весе на UFC 303 с участиемможет быть отменен.

Накануне ирландец получил травму на тренировке, и пока неизвестно, насколько она серьезная. В UFC уже ищут нового соперника для Майкла Чендлера на 29 июня.

Напомним, что Конор в последний раз дрался 3 года назад. Тогда он уступил техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье из-за перелома ноги. Макгрегор бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

Всего в активе ирландского бойца 28 поединков в смешанных единоборствах. На его счету 22 выигрыша и 6 поражений в профессиональной карьере.