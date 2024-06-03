Фрэнк Уоррен: Эр-Рияд отнял у Вегаса статус мировой столицы бокса

Спортивный промоутер, представитель компании Matchroom, назвал Эр-Рияд новой столицей бокса по окончании прошедшего турнира.

«Это было потрясающе. Сезон в Эр-Рияде сделал бокс одной из главных достопримечательностей этого города. Теперь это место стало мировой столицей больших шоу. Они переняли это у Вегаса. В этом нет сомнений. И все эти шоу будут становиться лучше и лучше. Я занимаюсь организацией боев 200 лет (пошутил Уоррен) и каждый раз, когда я сижу с Его Превосходительством (принц Эр-Рияда), мы постоянно говорим о том, как сделать бокс еще зрелищнее»

Боксерский ивент в Эр-Рияде состоялся в ночь с 1 на 2 июня. В главном бою вечера Чжан Чжилэй нокаутировал в пятом раунде в тяжелом весе Деонтея Уайлдера.