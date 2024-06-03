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    Шон Стрикленд заявил, что не примет больше ни один бой кроме титульного

    Бои ММА UFC Исраэль Адесанья Шон Стрикланд Пауло Коста
    Первый номер рейтинга среднего дивизиона UFC Шон Стрикленд на пресс-конференции по окончании боя с Пауло Костой заявил, что не будет драться ни с кем, пока не получит титульник.

    Шон Стрикленд
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    Шон Стрикленд

    «Я собираюсь подождать. Меня ограбили на UFC 297. Мы все знаем, что меня чертовски ограбили, по крайней мере, Дрикус не отступает назад и не отказывается от нашего боя. Так что теперь я собираюсь отсиживаться в спортзале и ждать титульника. Я хочу золото. Когда ты сражаешься с этими парнями из топ-10, ты всего в одном шаге от нокаута. Я заплатил свое наказание. Я пошел и сразился с Костой. Я не хотел этого, но подрался с ним. Дайте мне титульный бой. Я победил "Иззи", но этот парень почему-то получает титульный бой следующим»

    Стрикленд на UFC 302 выиграл раздельным решением судей у Пауло Косты. Напомним, что в январе этого года он аналогичным образом уступил Дю Плесси и потерял титул.

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