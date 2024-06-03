Шон Стрикленд заявил, что не примет больше ни один бой кроме титульного

Первый номер рейтинга среднего дивизиона UFCна пресс-конференции по окончании боя с заявил , что не будет драться ни с кем, пока не получит титульник.

«Я собираюсь подождать. Меня ограбили на UFC 297. Мы все знаем, что меня чертовски ограбили, по крайней мере, Дрикус не отступает назад и не отказывается от нашего боя. Так что теперь я собираюсь отсиживаться в спортзале и ждать титульника. Я хочу золото. Когда ты сражаешься с этими парнями из топ-10, ты всего в одном шаге от нокаута. Я заплатил свое наказание. Я пошел и сразился с Костой. Я не хотел этого, но подрался с ним. Дайте мне титульный бой. Я победил "Иззи", но этот парень почему-то получает титульный бой следующим»

Стрикленд на UFC 302 выиграл раздельным решением судей у Пауло Косты. Напомним, что в январе этого года он аналогичным образом уступил Дю Плесси и потерял титул.