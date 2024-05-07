Себастьян Фундора не заинтересован в бое с Райаном Гарсией

Новый чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии WB0 заявил , что его не интересует поединок против звездного соотечественника из США

«Он не в моей весовой категории. Гарсия поднимается выше с первого полусреднего дивизиона. Это напоминает историю, когда Келл Брук дрался с Головкиным. Конечно, это другой бой, но прямо сейчас Райан Гарсия на две весовые категории ниже. Посмотрим, действительно ли он поднимется к нам в дивизион. Если он этого не сделает, мне все равно на него»

Райан Гарсия в предыдущем поединке одолел единогласным решением судей Девина Хэйни, но так и не стал чемпионом мира WBC в первом полусреднем дивизионе из-за провальной весогонки в преддверии их боя.

Себастьян Фундора недавно одолел раздельным решением судей Тима Цзю. Американец сенсационно стал новым обладателем титула WBO в первом среднем весе, нанеся сопернику первое поражение в профессиональной карьере.