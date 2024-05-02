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    MMA Junkie признал нокаут Холлоуэя в бою с Гейджи лучшим в апреле в UFC

    Бои ММА UFC Макс Холлоуэй Джастин Гейджи
    Спортивный портал MMA Junkie выбрал Макса Холлоуэя в качестве победителя конкурса на лучший нокаут в апреле.

    Джастин Гейджи и Макс Холлоуэй
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    Джастин Гейджи и Макс Холлоуэй

    «Благословенный» на турнире UFC 300 в рамках легкого дивизиона встретился с Джастином Гейджи. Их бой закончился на последней секунде пятого раунда.

    Тогда Холлоуэй предложил Гейджи зарубиться в центре октагона, после чего отправил его в нокаут правым хуком. Благодаря данной победе Макс взял титул BMF.

    Также он попал в рейтинг легковесов, где сейчас занимает девятую строчку. Параллельно Макс идет вторым в ростере полулегковесов. Гейджи после поражения от Холлоуэя опустился со второй на третью позицию в рейтинге легкого дивизиона.

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