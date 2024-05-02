MMA Junkie признал нокаут Холлоуэя в бою с Гейджи лучшим в апреле в UFC

Спортивный портал MMA Junkie выбралв качестве победителя конкурса на лучший нокаут в апреле.

«Благословенный» на турнире UFC 300 в рамках легкого дивизиона встретился с Джастином Гейджи. Их бой закончился на последней секунде пятого раунда.

Тогда Холлоуэй предложил Гейджи зарубиться в центре октагона, после чего отправил его в нокаут правым хуком. Благодаря данной победе Макс взял титул BMF.

Также он попал в рейтинг легковесов, где сейчас занимает девятую строчку. Параллельно Макс идет вторым в ростере полулегковесов. Гейджи после поражения от Холлоуэя опустился со второй на третью позицию в рейтинге легкого дивизиона.