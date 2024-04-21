Чендлер считает, что у Порье есть шанс на победу в бою с Махачевым

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в легком весе считает , что уесть шанс на победу в бою с

«У каждого есть шанс. Ислам — хороший человек. Еще раз, я выражаю огромное уважение парню, с которым хочу подраться. Ислам очень хорош. Это бой левши против левши. Но я не знаю, как Дастин проведет следующие 8 недель подготовки. Я не знаю, как ты можешь подготовить почву к тому, чтобы остановить тейкдауны, которые, Ислам собирается проводить раз за разом. Но я отмечу, Дастин бьет очень сильно. У Порье сердце чемпиона. Я бы сказал, что Дастин самый опытный парень, с которым я дрался за всю свою жизнь»

Порье подерется с Махачевым за титул чемпиона в легком весе на UFC 302. К этой встрече Дастин подходит после победы нокаутом во втором раунде над Бенуа Сен-Дени.