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    Чендлер считает, что у Порье есть шанс на победу в бою с Махачевым

    Бои ММА UFC Майкл Чендлер Дастин Порье Ислам Махачев
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в легком весе Майкл Чендлер считает, что у Дастина Порье есть шанс на победу в бою с Исламом Махачевым.

    Дастин Порье
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    Дастин Порье

    «У каждого есть шанс. Ислам — хороший человек. Еще раз, я выражаю огромное уважение парню, с которым хочу подраться. Ислам очень хорош. Это бой левши против левши. Но я не знаю, как Дастин проведет следующие 8 недель подготовки. Я не знаю, как ты можешь подготовить почву к тому, чтобы остановить тейкдауны, которые, Ислам собирается проводить раз за разом. Но я отмечу, Дастин бьет очень сильно. У Порье сердце чемпиона. Я бы сказал, что Дастин самый опытный парень, с которым я дрался за всю свою жизнь»

    Порье подерется с Махачевым за титул чемпиона в легком весе на UFC 302. К этой встрече Дастин подходит после победы нокаутом во втором раунде над Бенуа Сен-Дени.

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