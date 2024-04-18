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    Отец Хэйни уверен, что его сын затмит Дэвиса и станет главным лицом бокса

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Джервонта Дэвис Райан Гарсия Девин Хэйни
    Билл Хэйни, отец чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Девина Хэйни, считает, что его сын после боя с Райаном Гарсией станет популярнее Джервонты Дэвиса.

    Девин Хэйни
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    Девин Хэйни

    «С Джервонтой Дэвисом, возможно, будет кончено после этого боя. После того, как мы побьем Райана Гарсию в 140 фунтах и покажем яркое выступление, все может закончиться для бывшего лица бокса, "Танка" Дэвиса, который говорит, что не может получить бой. Как ты собираешься стать лицом бокса, если не можешь получить бой, который хочешь? Показатели PPV Хэйни и Гарсии не обязательно должны быть близки к Дэвису и Гарсии. Они должны превзойти текущие показатели в 2024 году»

    Бой Хэйни и Гарсии за титул WBC возглавит боксерский кард в Бруклине в ночь с 20 на 21 апреля. Для Девина это будет первая защита титула.

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