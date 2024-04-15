ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хаби АлонсоКак «Байер» выиграл Бундеслигу: магия Алонсо, объединение команды и умные трансферы
    Все новости спорта

    Эннис считает, что Кроуфорд боится драться с ним

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Теренс Кроуфорд
    Обладатель чемпионского пояса по боксу в полусреднем весе по версии WBO Джарон Эннис обвиняет Теренса Кроуфорда в трусости из-за нежелания драться с ним.

    Теренс Кроуфорд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Теренс Кроуфорд

    «Важно оставаться активным. Я не могу дождаться возвращения на ринг — и я собираюсь быть лучше, чем когда-либо. Я не уверен, что Теренс Кроуфорд хочет этого боя. Он несколько раз публично заявлял, что не смотрит в мою сторону, потому как у меня недостаточно громкое имя. Но ему больше не с кем драться в нашем дивизионе. Если Кроуфорд продолжит выступать в полусреднем весе, то это единственный бой, который имеет значение. Либо ты дерешься со мной, либо ни с кем»

    Кроуфорд бывший абсолютный чемпион в полусреднем весе. Как и Джарон Эннис, он не потерпел на ринге ни единого поражения за свою карьеру. Сейчас у Теренса серия из 40 побед кряду.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дома «Магнитка» не отдаст этот полуфинал?
  • «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Челси» потеряет очки в матче с «Эвертоном»?
  • «Челси» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Команда Миранчука укрепит свои позиции в зоне еврокубков
  • «Аталанта» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.26
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фиорентина — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Осасуна — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  7.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры