Эннис считает, что Кроуфорд боится драться с ним

Обладатель чемпионского пояса по боксу в полусреднем весе по версии WBOв трусости из-за нежелания драться с ним.

«Важно оставаться активным. Я не могу дождаться возвращения на ринг — и я собираюсь быть лучше, чем когда-либо. Я не уверен, что Теренс Кроуфорд хочет этого боя. Он несколько раз публично заявлял, что не смотрит в мою сторону, потому как у меня недостаточно громкое имя. Но ему больше не с кем драться в нашем дивизионе. Если Кроуфорд продолжит выступать в полусреднем весе, то это единственный бой, который имеет значение. Либо ты дерешься со мной, либо ни с кем»

Кроуфорд бывший абсолютный чемпион в полусреднем весе. Как и Джарон Эннис, он не потерпел на ринге ни единого поражения за свою карьеру. Сейчас у Теренса серия из 40 побед кряду.