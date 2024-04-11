ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сон Хын МинОдиннадцать глобальных тенденций, которые будут определять ситуацию на трансферном рынке
    Все новости спорта

    Холлоуэй: Топурия не хочет драться со мной, но мы все равно встретимся

    Бои ММА UFC Макс Холлоуэй Джастин Гейджи
    Бывший чемпион полулегкого дивизиона UFC Макс Холлоуэй считает, что новый обладатель титула их весовой категории Илия Топурия избегает поединка с ним.

    Илия Топурия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илия Топурия

    «Он любит много говорить, а я люблю слушать. Топурия не хочет драться со мной, но мы все равно встретимся. Когда придет время, мы подеремся, а оно скоро придет. Как я уже сказал, была причина, по которой UFC не хотел, чтобы он дрался со мной. Они заставили всех этих других потенциальных претендентов драться со мной: Яира, Арнольда Аллена, кого-то еще... Почему Илья не вышел?.... А потом он внезапно получил титульный бой после Джоша Эммета, после парня, который только что проиграл чемпиону. Математика ММА иногда чертовски запутанна, но для меня это просто не имеет смысла»

    Холлоуэй занимает второе место в ростере полулегкого дивизиона UFC. 14 апреля Макс проведет поединок в легкой категории против Джастина Гейджи за титул BMF.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Металлург» Мг преуспеет в домашней игре?
  • «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Медведеву снова не хватит двух сетов для победы над Хачановым?
  • Хачанов — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Станет ли «Аталанта» проблемой для «Ливерпуля»?
  • «Ливерпуль» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хачанов — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Байер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Плимут — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лацио — Салернтина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры