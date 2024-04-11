Холлоуэй: Топурия не хочет драться со мной, но мы все равно встретимся

Бывший чемпион полулегкого дивизиона UFC считает , что новый обладатель титула их весовой категорииизбегает поединка с ним.

«Он любит много говорить, а я люблю слушать. Топурия не хочет драться со мной, но мы все равно встретимся. Когда придет время, мы подеремся, а оно скоро придет. Как я уже сказал, была причина, по которой UFC не хотел, чтобы он дрался со мной. Они заставили всех этих других потенциальных претендентов драться со мной: Яира, Арнольда Аллена, кого-то еще... Почему Илья не вышел?.... А потом он внезапно получил титульный бой после Джоша Эммета, после парня, который только что проиграл чемпиону. Математика ММА иногда чертовски запутанна, но для меня это просто не имеет смысла»

Холлоуэй занимает второе место в ростере полулегкого дивизиона UFC. 14 апреля Макс проведет поединок в легкой категории против Джастина Гейджи за титул BMF.