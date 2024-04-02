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    Халил Раунтри требует от UFC поединок с Алексом Перейрой

    Бои ММА UFC Алекс Перейра
    Американский боец ММА Халил Раунтри, выступающий в полутяжелой категории UFC, рассчитывает провести следующий поединок против чемпиона их дивизиона Алекса Перейры.

    Халил Раунтри
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    Халил Раунтри

    «Я думаю, что Перейра очень хорош. Как боец ММА, он великолепен. Он чемпион. Я думаю, что он стал чемпионом в нашем весе не просто так. У него отличный опыт, и Алекс хорошо умеет наносить удары. Лично я думаю, что мы с Алексом идеально подходим друг другу. Я вижу, что этот бой обязательно состоится. Он произойдет, потому что это бой, который хотят все фанаты. Это бой, который хотят фанаты вне зависимости от того будет ли он за пояс или нет. Болельщики ждут этого боя»

    Халил Раунтри занимает восьмую позицию в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC. Он идет серии из пяти выигранных поединков кряду. В последнем бою Халил нокаутировал Энтони Смита.

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