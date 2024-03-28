Сэндхаген рассказал, за счет чего О’Мэлли выиграет у Двалишвили

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе рассказал , за счет чеговыиграет у

«Я думаю, у О'Мэлли действительно хороший шанс подрезать Двалишвили и добить его. Мераб более сильный борец и грэпплер, чем О'Мэлли, но Шон намного лучше прессингует в стойке, так что это интересный бой. Кроме того, стиль Мераба в грэпплинге таков, что он на самом деле не сковывает людей. Он как бы позволяет им отыгрываться, и поэтому, если бы я был Мерабом, я бы попытался прижать его к ковру и удержать там. Если бы я был О'Мэлли, я бы использовал первую минуту каждого раунда, чтобы делать то, что он сделал со Стерлингом, и точно бить по этому парню издалека. Итак, я вижу, что О'Мэлли победит»

Сам Сандхаген сейчас идет третьим в рейтинге легчайшего дивизиона UFC и готовится к бою против непобежденного Умара Нурмагомедова.