Пэйтон Тэлботт бросил вызов Доминику Крузу

Доминик Круз Фото: globallookpress.com
«На самом деле, я знаю не слишком многих людей в своем дивизионе, но я хотел бы подраться против Доминика Круза. Я постепенно поднимаюсь в медиа, и я собираюсь попасть в топ-15. Мне просто нужно продолжать показывать такие выступления, делать свою грязную работу и просто бить всех, как собак. Теперь мне нужно потратить время некоторое время на восстановление, а потом я хочу укрепиться в противостоянии со статусными соперниками, и я более чем готов это сделать. Моя главная цель взять титул чемпиона UFC в легчайшем весе»
Тэлботт на UFC Vegas 89 одолел техническим нокаутом во втором раунде Камерона Сааймона. Доминик Круз свой последний бой проиграл досрочно Марлону Вере.