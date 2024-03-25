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    Пэйтон Тэлботт бросил вызов Доминику Крузу

    Бои ММА UFC Марлон Вера
    Восходящая звезда легчайшего дивизиона UFC Пэйтон Тэлботт после своего выступления на прошедшем турнире в Лас-Вегасе бросил вызов бывшему чемпиону этой категории Доминику Крузу.

    Доминик Круз
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    Доминик Круз

    «На самом деле, я знаю не слишком многих людей в своем дивизионе, но я хотел бы подраться против Доминика Круза. Я постепенно поднимаюсь в медиа, и я собираюсь попасть в топ-15. Мне просто нужно продолжать показывать такие выступления, делать свою грязную работу и просто бить всех, как собак. Теперь мне нужно потратить время некоторое время на восстановление, а потом я хочу укрепиться в противостоянии со статусными соперниками, и я более чем готов это сделать. Моя главная цель взять титул чемпиона UFC в легчайшем весе»

    Тэлботт на UFC Vegas 89 одолел техническим нокаутом во втором раунде Камерона Сааймона. Доминик Круз свой последний бой проиграл досрочно Марлону Вере.

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