Шакур Стивенсон намерен страховать бой Хэйни и Гарсии

Чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBCможет стать запасным в грядущем поединке между

Их бой состоится 20 апреля. На кону противостояния будет стоять титул чемпиона мира по боксу в первой полусредней категории по версии WBC. Сейчас пояс принадлежит Хэйни.

В прошлом поединке Девин отобрал титул у Реджиса Прогрейса, одолев его единогласным решением судей. Гарсия подходит к этому бою после выигрыша нокаутом у Оскара Дуарте.

Стивенсон в последнем бою одолел по очкам Эдвина Сантоса. Шакур ранее не проиграл ни одного поединка на профессиональном ринге.