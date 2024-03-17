Шакур Стивенсон намерен страховать бой Хэйни и Гарсии

Шакур Стивенсон (справа) Фото: globallookpress.com
Их бой состоится 20 апреля. На кону противостояния будет стоять титул чемпиона мира по боксу в первой полусредней категории по версии WBC. Сейчас пояс принадлежит Хэйни.
В прошлом поединке Девин отобрал титул у Реджиса Прогрейса, одолев его единогласным решением судей. Гарсия подходит к этому бою после выигрыша нокаутом у Оскара Дуарте.
Стивенсон в последнем бою одолел по очкам Эдвина Сантоса. Шакур ранее не проиграл ни одного поединка на профессиональном ринге.