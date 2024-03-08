Дэвид Хэй не видит у Паркера шансов на победу против Чжилэя

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом веседал свой прогноз на предстоящий поединок за временный титул WBO между

«Если бы я соревновался сейчас, то Чжана было бы сложнее всего победить. Когда он дрался с Филиппом Хрговичем, у него кончился бензин, но против Джойса он не сдавался. Он понял, что единственная причина, по которой его можно победить, заключалась в том, что он выдохся. Теперь, когда он, решил эту проблему, Чжан настоящая угроза для любого. У него твердый подбородок, он наносит удары под сумасшедшими углами. Я не думал, что Паркер победит Уайлдера. Но победить Чжана ему будет невероятно сложно»

Бой Паркера и Чжилэя в тяжелом весе станет со-главным событием вечера на турнире в Саудовской Аравии в ночь с 8 на 9 марта. На кону их боя будет стоять временный титул чемпиона мира по боксу по версии WBO, принадлежащий Чжану.