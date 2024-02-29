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    Адесанья хочет взять реванш у Стрикленда

    Бои ММА UFC Шон Стрикланд Алекс Перейра Исраэль Адесанья
    Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья хочет взять реванш у своего последнего соперника Шона Стрикленда, с которым дрался в сентябре прошлого года.

    Исраэль Адесанья и Шон Стрикленд
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    Исраэль Адесанья и Шон Стрикленд

    «Мне потребуется гораздо меньше времени, чем 6 лет на то, чтобы взять реванш у Стрикленда. Он прекрасный боец. Но я уверен, что переиграю его в ответном поединке»

    Первый бой Стрикленда и Адесаньи закончился для новозеландца поражением единогласным решением судей. Тогда Исраэль потерял титул чемпиона UFC в среднем весе.

    Сейчас он идет в вторым в рейтинге этой категории. Ранее у новозеландца была предварительная договоренность о бое с новым чемпионом дивизиона Дрикусом Дю Плесси.

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