Адесанья хочет взять реванш у Стрикленда

Экс-чемпион UFC в среднем весе хочет взять реванш у своего последнего соперника, с которым дрался в сентябре прошлого года.

«Мне потребуется гораздо меньше времени, чем 6 лет на то, чтобы взять реванш у Стрикленда. Он прекрасный боец. Но я уверен, что переиграю его в ответном поединке»

Первый бой Стрикленда и Адесаньи закончился для новозеландца поражением единогласным решением судей. Тогда Исраэль потерял титул чемпиона UFC в среднем весе.

Сейчас он идет в вторым в рейтинге этой категории. Ранее у новозеландца была предварительная договоренность о бое с новым чемпионом дивизиона Дрикусом Дю Плесси.