Никита Крылов может подраться против Яна Блаховича

Ян Блахович Фото: globallookpress.com
«Я не против того, чтобы провести с кем-либо реванш. Мой приоритетный вариант — поединок с Яном Блаховичем. Скоро он подерется против Ракича. Далее мы вполне могли бы встретиться с Яном летом»
Никита Крылов на данный момент занимает шестую строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC. В последнем своем поединке он выиграл удушающим приемом в первом раунде у Райана Спэнна.
Блахович располагается на четвертой строчке в ростере категории до 93 кг. В предыдущем бою он потерпел поражение раздельным решением судей от Алекса Перейры.