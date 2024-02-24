ПерерывМанчестер Юнайтед — ФулхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алехандро Гарначо«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Онлайн
  • 18:35
    • Дубль Тикнизяна помог «Локомотиву» победить «Ростов» в товарищеском матче
  • 17:24
    • «Металлург» сломил сопротивление «Витязя»
  • 15:21
    • ЦСКА нанес «Торпедо» шестое поражение подряд в КХЛ
    Все новости спорта

    Никита Крылов может подраться против Яна Блаховича

    Бои ММА UFC Ян Блахович Алекс Перейра
    Топовый боец полутяжелой весовой категории UFC Никита Крылов заявил, что заинтересован в поединке против экс-чемпиона их дивизиона Яна Блаховича.

    Ян Блахович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ян Блахович

    «Я не против того, чтобы провести с кем-либо реванш. Мой приоритетный вариант — поединок с Яном Блаховичем. Скоро он подерется против Ракича. Далее мы вполне могли бы встретиться с Яном летом»

    Никита Крылов на данный момент занимает шестую строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC. В последнем своем поединке он выиграл удушающим приемом в первом раунде у Райана Спэнна.

    Блахович располагается на четвертой строчке в ростере категории до 93 кг. В предыдущем бою он потерпел поражение раздельным решением судей от Алекса Перейры.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» и «Хетафе» много не забьют
  • «Барселона» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Калинская обыграет Паолини и возьмет титул в Дубае?
  • Калинская — Паолини. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Манчестер Сити» вряд ли подавится «вишенками»
  • «Борнмут» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 24 февраля
  • Сегодня в 18:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Калинская — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Альмерия — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Меньшик — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры