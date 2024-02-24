Никита Крылов может подраться против Яна Блаховича

Топовый боец полутяжелой весовой категории UFC заявил , что заинтересован в поединке против экс-чемпиона их дивизиона

«Я не против того, чтобы провести с кем-либо реванш. Мой приоритетный вариант — поединок с Яном Блаховичем. Скоро он подерется против Ракича. Далее мы вполне могли бы встретиться с Яном летом»

Никита Крылов на данный момент занимает шестую строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC. В последнем своем поединке он выиграл удушающим приемом в первом раунде у Райана Спэнна.

Блахович располагается на четвертой строчке в ростере категории до 93 кг. В предыдущем бою он потерпел поражение раздельным решением судей от Алекса Перейры.