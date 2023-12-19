Эдвардс разрушил мечту Ковингтона. «Хаос» никогда не станет чемпионом UFC

17 декабря Леон Эдвардс одолел Колби Ковингтона единогласным решением судей и во второй раз кряду защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе

Ковингтон не ответил за свои слова

На пресс-конференции перед турниром UFC 296 «Хаос» не только устроил со своим оппонентом словесную перепалку, но и перешел все границы. Колби облил грязью семью Эдвардса, что просто недопустимо.

Американец также утверждал, что уничтожит Леона в клетке и станет новым королем полусреднего дивизиона UFC. Однако все слова претендента так и остались словами.

В клетке Колби смотрелся очень посредственно. Он сразу же отдал сопернику инициативу и просто отступал назад. Могло показаться, что это было частью тактики Ковингтона, однако бездействие американца продолжалось слишком долго.

В первом раунде он пару раз пропустил от Эдвардса неприятные удары. Но вот сам ответить ничем так и не смог. После перерыва Ковингтон не стал ничего менять. Он все также еле передвигался по октагону, в то время как Леон прессинговал его.

Эдвардс не спешил форсировать события. Впрочем, торопиться чемпиону было некуда, ведь время работало на него. Давление «Рокки» давало свои плоды.

Колби Ковингтон globallookpress.com

В третьем раунде англичанин забил Колби своими лоу-киками, заставив его поменять стойку. В левше Ковингтон перестал выбрасывать удары даже по воздуху. Он просто ходил по октагону и чего-то ждал.

В четвертом отрезке «Хаос» все-таки решил взвинтить темп. От него последовали несколько ударов в стойке, сменившиеся отчаянными попытками тейкдауна.

Со временем Леон позволил перевести себя на землю, но вот с работой первым номером у «Хаоса» были проблемы даже на земле. Несколько ударов по ребрам это все, на что хватило претендента.

В заключительном отрезке Ковингтон снова стянул Эдвардса на землю и просто залеживал его. Правда, «Рокки» в скором времени едва не взял противника на болевой.

Практически до конца поединка Колби занимал доминирующую позицию на земле, но сил на прием у него оставалось не так уж и много. Контроля со стороны претендента в четвертом и пятом отрезках оказалось недостаточно для триумфа.

4-1 по раундам в пользу Леона, и абсолютно заслуженная победа единогласным решением.

Эдвардс намекнул «Хаосу», что его время прошло

Колби Ковингтон globallookpress.com

Безынициативность Ковингтона обернулась для него третьим поражением в титульном поединке в карьере. От былой формы «Хаоса», когда он на равных рубился в стойке с Камару Усманом, ничего не осталось.

Из списка топов и самых талантливых бойцов дивизиона Колби плавно перешел в категорию дееспособных ветеранов. Сейчас ему уже 35 лет и, глядя на то, как он провалился в титульнике с Эдвардсом, четвертого шанса точно не будет.

Прагматичный контроль на земле — единственное, что осталось у «Хаоса». Еще 3 года назад он показывал яркие бои в стойке с любым оппонентом. Но простой в 21 месяц сказал свое слово.

Низкая скорость, отсутствие чувства дистанции, посредственная защита от ударов и однообразие в партере — вот, что из себя представляет нынешний Колби.

Леон, как боец, гораздо вариативнее. В прошедшем поединке «Рокки» наглядно показал разницу между действующим чемпионом и ветераном, вышедшим из длительного отпуска.

Эдвардс на этот раз продемонстрировал не лучшую защиту от тейкдаунов, но зато он ничего не позволил сделать противнику, когда находился, лежа на земле. Плюс ко всему, англичанин здорово контратаковал Колби в партере.

2 раза за поединок базовый борец попался на прием, а в стойке «Хаос» и вовсе был переигран с серьезным преимуществом. После поражения Ковингтон опустился на пятую строчку в рейтинге.

Глава UFC Дана Уайт очень недоволен выступлением Колби, а значит на очередной громкий поединок «Хаос» может даже не рассчитывать. Сам Ковингтон по окончании встречи с Эдвардсом бросил вызов 40-летнему Стивену Томпсону — выбрал самого возрастного бойца из-топ 10.

Леон, в свою очередь, отстоял титул и продолжил выигрышную серию, насчитывающую уже 12 побед кряду в полусреднем весе.

Рекорд ЖСП, наследие и второй пояс

UFC 296: Леон Эдвардс — Слова после боя

Чемпион полусреднего дивизиона Леон Эдвардс поставил перед собой несколько громких целей: побить рекорд Жоржа Сен-Пьера по количеству удачных защит и войти в историю, как лучший боец этой весовой категории.

Сейчас англичанину 32, и он дважды отстоял свой титул. Но хотя бы повторить достижение легендарного Жоржа Сен-Пьера задача очень сложная.

Впереди у Эдвардса более сложные соперники, нежели Ковингтон. Потенциальные оппоненты из числа полусредневесов — Шавкат Рахмонов и Белал Мухаммад.

Казахстанец является главной угрозой не только для британца, но и для всего дивизиона. «Номад» все свои поединки выиграл досрочно, и сбавлять обороты не собирается.

Мухаммад очень вязкий и работоспособный боец, никогда не отступающий назад. Не стоит забывать и про лидера Р4Р, чемпиона легкого дивизиона, Ислама Махачева.

Борьба россиянина ранее сминала любого оппонента. Так что встреча с Исламом — очередное непростое испытание для Леона. Эдвардс вышел победителем из противостояний с соперниками, время которых уже прошло: Усман, Ковингтон и Диас.

Но впереди у него бои с такими же голодными до побед и более молодыми конкурентами. Следующий поединок будет определяющим. Именно он покажет реальный уровень Леона и даст ответ на вопрос: достоин ли «Рокки» войти в список лучших полусредневесов в истории UFC.

Что касается второго пояса, то пока что с подъемом в более высокую категорию стоит повременить. Проблемы в партере и скучный стиль в стойке делают Эдвардса легкой мишенью для Стрикленда или Дю Плесси.

Сейчас гораздо важнее удержаться в собственном дивизионе. В случае еще двух побед в своем весе можно будет задуматься о втором поясе. Но пока что драться с тем же Шоном Стриклендом рановато. Несмотря на победу над Ковингтоном, Эдвардсу самому есть куда расти.