Полный провал Ковингтона, трудовая победа Пантожи. Обзор карда UFC 296

17 декабря состоялся турнир UFC 296. В главном событии вечера встретились Леон Эдвардс и Колби Ковингтон

Результаты боев предварительного карда

1. Шамиль Газиев в тяжелом дивизионе нокаутировал во втором раунде Мартина Будая

2. Андре Фили в полулегком весе нокаутировал в первом раунде Лукаса Алмейду

3. Тагир Уланбеков в наилегчайшем весе одолел сабмишном во втором раунде Коди Дардена

4. Алонзо Менифилд в полутяжелом весе выиграл единогласным решением у Дастина Джейкоби

5. Кейси О’Нилл в женском наилегчайшем дивизионе уступила сабмишном во втором раунде Ариане Липски

6. Коди Гарбрандт в легчайшем весе нокаутировал в первом раунде Брайана Келлехера

7. Ирен Алдана в женском легчайшем дивизионе победила единогласным решением судей Кэрол Росу

Лучшие моменты турнира UFC 296: Эдвардс vs Ковингтон

Бои основного карда

Основной кард турнира UFC 296 открывал поединок в полулегком весе с участием Джоша Эммета и Брайса Митчелла. Перед очным противостоянием бойцы занимали шестую и десятую позиции в ростере.

Эммет изначально должен был драться с Гигой Чикадзе, но тот получил травму и снялся с турнира. Митчелл принял данный бой на котором уведомлении, и отсутствие подготовки явно сказалось на его выступлении.

Джош сходу занял центр октагона. Ветеран поддавливал более молодого оппонента в стойке, а Брайс, в свою очередь, перемещался по клетке в ожидании момента для тейкдауна. Но уже первый размен с Эмметом закончился для Митчелла фатально.

Джош выбросил амплитудный хук с правой и попал противнику точно в челюсть. Одного удара ветерану оказался достаточно для победы. Брайс без чувств рухнул на настил, проиграв уже в первом раунде.

Следующими в октагон в рамках легкого дивизиона вышли Тони Фергюсон и Пэдди Пимблетт. Молодой англичанин превосходил именитого «Эль-Кукуя» в габаритах и физической мощи. Однако на старте поединка 39-летний Тони выглядел предпочтительнее.

Фергюсон был гораздо точнее и даже разбил нос британцу. Но вот далее Пэдди быстро перехватил инициативу. Он стремительно разбивал Фергюсона и едва не финишировал его уже в первом раунде.

После перерыва Пимблетт упрочил свое преимущество. Он легко перевел Тони на землю и контролировал его на канвасе вплоть до конца отрезка. В заключительной пятиминутке Пимблетт резко выдохся.

На этот раз уже англичанин пребывал в состоянии грогги. Фергюсон нанес по сопернику ряд жестких попаданий, но Пэдди очень вовремя перевел «Эль-Кукуя» на землю. Всю оставшуюся часть поединка англичанин просто тянул время, пытаясь восстановиться.

Бой продлился все 15 минут, а Пимблетт в итоге одержал победу единогласным решением. Впрочем, едва ли англичанин доволен таким выступлением. Даже 37-летний Бобби Грин сумел удосрочить Тони, а вот Пэдди сделать этого не смог.

Стивен Томпсон globallookpress.com

В полусреднем весе проходил поединок между Шавкатом Рахмонов и Стивеном Томпсоном, пятым и шестым номерами рейтинга. Казахстанец совсем немного поработал в стойке, а потом начал клинчевать «Вандербоя».

Весь первый раунд прошел в пассивной борьбе у сетки. Рахмонов пытался стянуть оппонента вниз, а Томпсон сдерживал натиск противника. После перерыва Шавкат продолжил действовать в том же ключе.

Со временем ему удалось стянуть соперника вниз и занять выгодную позицию в партере. Первая попытка гильотины от Шавката закончилась неудачно. Но вот со второго раза «Номад» удосрочил своего соперника.

Стивен не дотерпел совсем чуть-чуть — ему не хватило шести секунд, чтобы продержаться до перерыва. Таким образом, казахстанец одержал 18-ю досрочную победу в карьере и сохранил ноль в графе поражений.

А по окончании поединка с Томпсоном Рахмонов заявил, что хочет в следующем бою подраться за титул.

Эдвардс и Пантожа защитили пояса

Александре Пантожа globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках наилегчайшего дивизиона Александре Пантожа защищал титул против второго номера рейтинга Брэндона Ройвала. Чемпион активно пошел на соперника уже в самом начале встречи.

Пантожа сделал ставку на досрочный финиш, но сокрушить Ройвала не получилось. Брэндон действовал в стиле контрпанчера, но периодически взрывался и проводил многоударные серии.

Во втором отрезке Александре продолжил давление. Он очень грамотно менял этажи: своевременно переключался с работы в стойке на борьбу. Бразилец легко стягивал противника вниз, но Ройвал довольно агрессивно оборонялся.

Кроме контроля чемпион больше ничего не мог предложить претенденту. Такая же ситуация была и в последующих двух раундах. Бразилец работал в стойке и при первой возможности стягивал Ройвала на землю.

Пантожа постоянно пытался улучшить позицию в партере, а Ройвал тем временем набрасывал удары по голове оппонента. В заключительном отрезке Александре очень сильно сдал физически.

Ройвал включил активный прессинг, заставляя чемпиона выживать. Быстрые джебы Брэндона раз за разом доставали до головы соперника. Александре больше ничего не оставалось делать, как идти за тейкдауном.

Он вновь перевел Ройвала вниз и до конца боя просто залеживал его, чтобы сбавить темп встречи. Пятый раунд бразилец проиграл, однако на исход поединка это никак не повлияло. Пантожа провел первую удачную защиту пояса, выиграв у Ройвала единогласным решением судей.

В главном событии вечера в рамках полусреднего дивизиона встретились обладатель титула Леон Эдвардс и третий номер рейтинга Колби Ковингтон. «Рокки» с первых секунд завладел инициативой.

Чемпион плавно поддавливал Колби в стойке, контролируя его на дистанции. «Хаос» практически бездействовал и просто ходил пешком по октагону. Устраивать откровенную рубку парни не планировали, даже несмотря на скандал на пресс-конференции перед UFC 296.

В подобном ключе прошли первые 3 раунда, которые однозначно забрал Эдвардс за счет большего количества точных попаданий и грамотного футворка. Лишь в четвертом отрезке Колби активизировался и подключил фирменную борьбу.

С третьей попытки ему удалось стянуть «Рокки» на землю, правда тот быстро поднялся на ноги и сам перевел оппонента вниз. Также у Леона был момент задушить Колби в стойке. Тем не менее, претендент сумел вырваться из захвата.

В пятом раунде Ковингтон снова оформил тейкдаун. От «Хаоса» последовало несколько попыток сабмишна, которые ни к чему не привели. Эдвардс продемонстрировал эталонную защиту и в очередной раз неплохо контратаковал в борьбе.

После гильотины «Рокки» едва не провел удачную кимуру, но Колби снова ушел от поражения. Леон вплоть до конца боя лежал на спине, а его соперник работал на очки. Если бы «Хаос» включился раньше, то вполне мог бы рассчитывать на победу.

Ковингтон забрал пятый отрезок, а Леон 4 предыдущих. «Рокки» выиграл бой единогласным решением судей с одинаковым счетом 49-46 и во второй раз кряду защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.