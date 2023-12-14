Ядонг не ровня Яну и другим топам. Китайцу рано драться за титул

9 декабря на турнире в Шанхае Сонг Ядонг в главном событии вечера выиграл по очкам у Криса Гутьерреса. Китаец сохранил седьмое место в ростере легчайшего дивизиона UFC

Ядонг показывает скучные бои

Сонг Ядонг позиционирует себя в качестве одного из сильнейших бойцов в ростере легчайшего дивизиона UFC. На протяжении 2023 года он бросал вызовы представителям первой пятерки рейтинга.

Однако в последнем поединке на турнире в Шанхае у китайца возникли проблемы с Крисом Гутьерресом, который замыкает топ-15 легчайшего дивизиона. Чтобы рассчитывать на более статусного соперника Ядонгу необходимо было не просто побеждать, а делать это досрочно.

Китаец действовал первым номером, но темп в поединке был очень низким. Вместо ожидаемой рубки в центре октагона болельщики в Шанхае увидели пассивную перестрелку джебами на дальней дистанции.

В таком ключе поединок проходил вплоть до экватора. Лишь ближе к концу третьего раунда Ядонг взвинтил темп и пошел вперед. В чемпионских отрезках у него была возможность финишировать Гутьерреса, но не получилось.

В итоге поединок продлился все 5 раундов, а Ядонг одержал скучную и прагматичную победу по очкам. Китаец и близко не оправдал возложенные на него надежды. С такими выступлениями рассчитывать на титульный или хотя бы претендентский поединок Сонг точно не сможет.

Гутьеррес мог отправить китайца в нокаут

Крис Гутьеррес globallookpress.com

Сонг Ядонг является представителем кикбоксинга и ушу, а его последний оппонент Крис Гутьеррес базовый борец. Однако в клетке американец показал, что между ними не такая уж большая разница в плане ударной техники.

Китаец очень долго не мог подобрать удобную для себя дистанцию. Как только Ядонг сумел сблизиться со своим соперником, он сразу же столкнулся с серьезным сопротивлением.

В ряде разменов Гутьеррес смотрелся предпочтительнее и раз за разом доставлял проблемы оппоненту размашистыми хуками. Чтобы не дать американцу перехватить инициативу, Ядонгу от безысходности пришлось идти в борьбу.

Только благодаря работе в партере ему удалось засушить поединок и измотать Гутьерреса. С тактической точки зрения это был очень правильный ход. Но если смотреть в будущее и сравнивать его с топовыми ударниками дивизиона, то уже сейчас понятно, что у него возникнут серьезные проблемы.

Все бойцы из топ-5 гораздо сильнее

Алджамейн Стерлинг globallookpress.com

Не так давно у китайского бойца была возможность попасть в первую пятерку рейтинга. В сентябре прошлого года Сонг дрался против бывшего претендента на временный титул Кори Сэндхагена.

Более опытный американец принялся разбивать Ядонга уже во втором раунде. Сонг просто не успевал реагировать на быстрые удары соперника. В четвертом отрезке преимущество Сэндхагена было настолько большим, что китайцу пришлось просто выживать.

По окончании того раунда на лице Ядонга было несколько серьезных гематом и врачам пришлось остановить встречу. Итог крайне печальный — поражение техническим нокаутом.

Сэндхаген намекнул Ядонгу, что уровню топ-5 легчайшего дивизиона он не соответствует. Абсолютно любой боец, принимающий участие в титульной гонке, гораздо сильнее.

Алджамейн Стерлинг, Мераб Двалишвили и Генри Сехудо задавят китайца своим прессингом в партере. А действующий чемпион легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли отправит его в глубокий нокаут.

Не исключено, что у Ядонга возникнут проблемы и против Умара Нурмагомедова. Россиянин идет 14-м в рейтинге, но уже сейчас является теневой угроза для всего дивизиона.

Навыки Умара в партере не хуже, чем у Двалишвили или Стерлинга. Так что бой с Нурмагомедовым не самый лучший вариант развития событий для китайца. Получается, у Ядонга нет никаких преимуществ по отношению к прямым конкурентам.

Он слишком долго подбирает удобную для себя дистанцию в стойке. Что касается партнера, то выделить можно только его высокий процент удачных тейкдаунов (56%).При этом присутствует проблемы с контролем соперника на земле.

Ему удалось залежать Криса Гутьерреса, но повторить тоже самое против высококлассного грэпплера не получится. Мастером приемов Сонг не является. У него за карьеру лишь 3 выигранных поединка сабмишнами, и кроме удушения сзади китаец в партере больше ничего не умеет.

Сонг — легкая мишень для Яна

UFC Вегас 83: Сонг Ядонг бросил вызов Петру Яну

Самым желаемым соперником для Сонга является бывший чемпион дивизиона Петр Ян. С тактической точки зрения «Беспощадный» удобный оппонент для китайца. Как и Ядонгу, Яну нужно время, чтобы раскрыться.

Но у россиянина есть ряд преимуществ: внушительная ударная мощь, более высокая точность акцентированных попаданий (53% против 42% у Ядонга) и невероятный опыт. Последние 7 поединков «Беспощадного» были против настоящих звезд и бойцов из первой пятерки рейтинга.

Того же Сэндхагена, которому проиграл Ядонг, россиянин в очном противостоянии разгромно выиграл по очкам. Даже несмотря на серию из трех поражений, многие эксперты не рискуют списывать Петра Яна со счетов.

Проигрыши от того же О’Мэлли и Стерлинга раздельным решением выглядит сомнительными. Петр — это боец чемпионского калибра. Он умеет находить ключи абсолютно к любому сопернику.

Плюс ко всему, «Беспощадный» один из лучших боксеров дивизиона. В плане навыков в ударной технике между ним и Ядонгом пропасть. Последнее выступление китайца показало, что он еще не готов к такому поединку.

Чтобы бросать вызовы топам, Сонгу необходимо набрать куда лучшую форму. Поэтому сейчас ему стоит сосредоточиться на соперниках уровнем попроще. Самый подходящий вариант — это бой против Робба Фонта.

Можно также рассмотреть поединки с Домиником Крузом или Педро Муньозом. В любом случае, в следующем бою Ядонгу нужно побеждать досрочно. Только так он обратит на себя внимание со стороны UFC и откроет себе дорогу к громким поединкам.