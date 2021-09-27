Эдди Хирн: Украина — не лучшая страна для проведения реванша Усик — Джошуа в феврале

Британский промоутерзаявил, что бой-реванш между украинцеми британцем, скорее всего, не удастся провести в Украине.

«Очень мало шансов, что это будет Украина. Это не лучшая страна для февраля. Нам нужно собраться вместе, чтобы понять, где будут наибольшие деньги. И да, это вряд ли будет Украина. Я думаю, что Британия наиболее вероятна», — приводит слова Хирна Boxing News 24.

Ранее Усик заявил, что хотел бы встретиться с Джошуа в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский».

Усик одержал победу над Джошуа в поединке за титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе. Бой продлился все 12 раундов, 34-летний украинец победил единогласным решением судей: 117-112, 116-112, 115-113.

На счету Усика стало 19 побед (13 — нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. В активе 31-летнего Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и два поражения.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа гарантировано заработает за бой порядка 17,5 миллионов евро, Усик получит за поединок около четырех миллионов.

Доход обоих боксеров может возрасти за счет продаж прав на телетрансляцию и рекламных отчислений.