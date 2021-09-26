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    Усик рассказал, где хотел бы провести реванш с Джошуа

    Бокс Энтони Джошуа WBA IBF WBO
    Украинский боксер Александр Усик после победы над британцем Энтони Джошуа заявил, что хотел бы провести реванш в Киеве.

    Александр Усик победил Энтони Джошуа
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    Александр Усик победил Энтони Джошуа

    «Где бы я реально хотел провести реванш? На "Олимпийском". В Киеве», — приводит слова Усика Matchroom Boxing.

    Усик одержал победу над британцем Джошуа в поединке за титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе. Бой продлился все 12 раундов, 34-летний украинец победил единогласным решением судей: 117-112, 116-112, 115-113.

    На счету Усика стало 19 побед (13 — нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. В активе 31-летнего Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и два поражения.

    Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа гарантировано заработает за бой порядка 17,5 миллионов евро, Усик получит за поединок около четырех миллионов.

    Доход обоих боксеров может возрасти за счет продаж прав на телетрансляцию и рекламных отчислений.

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