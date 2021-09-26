Джошуа: Есть старая поговорка: «Если хочешь быть великим бойцом, не дерись с левшами, особенно с хорошими»

Британский боксерпрокомментировал поражение от украинца

«Есть старая поговорка: "Если хочешь быть великим бойцом, не дерись с левшами, особенно с хорошими". Усик — хороший боец. Левши хитрые. Они не самые простые бойцы.

Если бы я дрался с ортодоксальным бойцом, я бы, наверное, кто бы это ни был, нокаутировал его к девятому раунду. Я знаю, что этот опыт сегодня бесценен, и следующий бой принесет мне большую пользу. Мне хуже не будет.

Я был очень разочарован. Но в раздевалке я просто сказал Усику: "Увидимся снова", правда. Я также отправил сообщение его детям, поздоровался, и все», — приводит слова Джошуа BadLeftHook.

Усик одержал победу над британцем Джошуа в поединке за титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе. Бой продлился все 12 раундов, 34-летний украинец победил единогласным решением судей: 117-112, 116-112, 115-113.

На счету Усика стало 19 побед (13 — нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. В активе 31-летнего Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и два поражения.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа гарантировано заработает за бой порядка 17,5 миллионов евро, Усик получит за поединок около четырех миллионов.

Доход обоих боксеров может возрасти за счет продаж прав на телетрансляцию и рекламных отчислений.