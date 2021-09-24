Валуев: Техника и скорость помогут Усику достойно выглядеть в поединке с Джошуа

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBAподелился мнением о предстоящем поединке между британцеми украинцем

«Если посмотреть на форму бойцов, в которой они подошли к этому поединку, то говорить об абсолютной уверенности в том, кто будет доминировать, сегодня просто-напросто нельзя.

Что мы увидим? Во многих боях, когда Усик перешел в супертяжелую весовую категорию, ему приходилось доказывать статус. Если в предыдущей весовой категории он защищал свой титул, то сейчас все будет ровно наоборот. Наверное, Джошуа тоже прекрасно осознает, что все будет происходить у него дома. Он понимает, что публика будет активнее болеть за него. Хотя полного зала, вероятнее всего, и не будет из-за коронавируса.

Боксеры оба высочайшего класса. Техника и скорость тут на стороне Саши, а мощь — у Джошуа. Если англичанин сбрасывал вес, то Усику приходилось его набирать. Это немаловажный факт. Усик будет пытаться что-то доказывать Джошуа. У англичанина будет возможность подождать на протяжении 12 раундов с того момента, как ошибется Усик. Мы знаем, что Джошуа идет на размен, когда абсолютно уверен.

Я про Сашу Усика еще раз скажу: высочайшая техника, скорость, которую он, надеюсь, не потерял с набором веса. Эти стороны, надеюсь, помогут ему выглядеть достойно. Это тот бой, когда нельзя однозначно выделить фаворита», — приводит слова Валуева «РЕН ТВ».

LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Бой пройдет в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма».

Напомним, в России поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.