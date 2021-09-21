Стало известно, кто в России покажет бой Джошуа — Усик

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весев ночь с 25 на 26 сентября проведет защиту своих титулов против украинца

В России поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Джошуа и Усик выйдут на ринг в первые часы воскресенья.

Бой состоится на стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне.

Джошуа является чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO. Британец ранее провел 25 боев, в которых одержал 24 победы (22 — нокаутом) и потерпел одно поражение.

Усик провел на профессиональном ринге 18 поединков, в которых ни разу не проигрывал.