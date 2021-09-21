Стало известно, кто в России покажет бой Джошуа — Усик

В Лондоне 25 сентября пройдет большой вечер бокса Фото: twitter.com/EddieHearn
В России поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.
Джошуа и Усик выйдут на ринг в первые часы воскресенья.
Бой состоится на стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне.
7 DAYS. MASSIVE. #JoshuaUsyk 🔥 pic.twitter.com/0juSlf9UYe— Eddie Hearn (@EddieHearn) September 18, 2021
Джошуа является чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO. Британец ранее провел 25 боев, в которых одержал 24 победы (22 — нокаутом) и потерпел одно поражение.
Усик провел на профессиональном ринге 18 поединков, в которых ни разу не проигрывал.