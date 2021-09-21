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    Стало известно, кто в России покажет бой Джошуа — Усик

    Бокс Энтони Джошуа WBA WBO IBF Бокс на ТВ
    Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа в ночь с 25 на 26 сентября проведет защиту своих титулов против украинца Александра Усика.

    В Лондоне 25 сентября пройдет большой вечер бокса
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    В Лондоне 25 сентября пройдет большой вечер бокса

    В России поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

    Джошуа и Усик выйдут на ринг в первые часы воскресенья.

    Бой состоится на стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне.

    Джошуа является чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO. Британец ранее провел 25 боев, в которых одержал 24 победы (22 — нокаутом) и потерпел одно поражение.

    Усик провел на профессиональном ринге 18 поединков, в которых ни разу не проигрывал.

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