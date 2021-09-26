В ночь с 25 на 26 сентября состоится поединок между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком. Бой будет проведен в рамках защиты пояса WBO в тяжелом весе, которым обладает Джошуа. Начало встречи ориентировочно около полуночи. Она состоится в Лондоне. Усик — Джошуа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Александр Усик

Украинец провел 18 боев на профессиональном ринге, все из которых завершились его победой. У него за плечами такие титулы как чемпион мира по версиям IBF и WBA super, WBO super и WBC. Также он является обладателем Кубка Мохаммеда Али.

Усик выиграл 5 последних поединков. Лишь один из них нокаутом. Речь идет о встрече с Тони Беллью. Помимо этого Александр выиграл решение у Мурата Гассиева и Майриса Бриедиса.

Отдельно отметим бои с Чаззом Уизерспуном (победа отказом) и Дереком Чисорой (решением). Это были первые 2 поединка Усика в тяжелом дивизионе.

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Справедливости ради отметим, что Уизерспун и Чисора находятся в закате своей карьеры. Считается, что Усик слишком рано попал на Джошуа после перехода в тяжелый вес.

Энтони Джошуа

Британец провел 24 поединка, 23 из которых он выиграл. В его карьере есть еще и поражение, которое он потерпел в первом бою в Энди Руисом.

В активе Джошуа титулы чемпиона мира по версии IBF (2016-2019, 2019-н.в.), WBA (2017-2019, 2019-н.в.), WBO (2018-2019, 2019-н.в.), IBO (2017-2019, 2019-н.в.) в тяжёлом весе. Спортсмен награждён орденом Британской империи.

Энтони Джошуа DAZNBoxing

Последний поединок Энтони можно назвать проходным. Он победил Кубрата Пулиева, который уступал ему по всем параметрам. Отметим также победы над Александром Поветкиным и Джозефом Паркером.

Особенно нужно выделить противостояние с Энди Руисом. В первом бою с ним Джошуа потерял свой титул, уступив мексиканцу техническим нокаутом. Спустя полгода был организован реванш, в котором Джошуа выиграл у Руиса решением судей.

Прогноз и ставка

Букмекеры больше доверяют Джошуа. На его победу конторы дают 1.55. Победу Усика они оценивают коэффициентом 3.00. Ничья, судя по котировкам, маловероятна — 21.00.

Ни один из бойцов не настроен на поражение. Для Усика победа в новом весе над таким соперником сейчас является целью номер один. Для Джошуа победа над Усиком — это возможность доказать, что он лучший, особенно после тяжелого противостояния с Руисом.