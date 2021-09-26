Александр Усик
Украинец провел 18 боев на профессиональном ринге, все из которых завершились его победой. У него за плечами такие титулы как чемпион мира по версиям IBF и WBA super, WBO super и WBC. Также он является обладателем Кубка Мохаммеда Али.
Усик выиграл 5 последних поединков. Лишь один из них нокаутом. Речь идет о встрече с Тони Беллью. Помимо этого Александр выиграл решение у Мурата Гассиева и Майриса Бриедиса.
Отдельно отметим бои с Чаззом Уизерспуном (победа отказом) и Дереком Чисорой (решением). Это были первые 2 поединка Усика в тяжелом дивизионе.
Справедливости ради отметим, что Уизерспун и Чисора находятся в закате своей карьеры. Считается, что Усик слишком рано попал на Джошуа после перехода в тяжелый вес.
Энтони Джошуа
Британец провел 24 поединка, 23 из которых он выиграл. В его карьере есть еще и поражение, которое он потерпел в первом бою в Энди Руисом.
В активе Джошуа титулы чемпиона мира по версии IBF (2016-2019, 2019-н.в.), WBA (2017-2019, 2019-н.в.), WBO (2018-2019, 2019-н.в.), IBO (2017-2019, 2019-н.в.) в тяжёлом весе. Спортсмен награждён орденом Британской империи.
Последний поединок Энтони можно назвать проходным. Он победил Кубрата Пулиева, который уступал ему по всем параметрам. Отметим также победы над Александром Поветкиным и Джозефом Паркером.
Особенно нужно выделить противостояние с Энди Руисом. В первом бою с ним Джошуа потерял свой титул, уступив мексиканцу техническим нокаутом. Спустя полгода был организован реванш, в котором Джошуа выиграл у Руиса решением судей.
Прогноз и ставка
Букмекеры больше доверяют Джошуа. На его победу конторы дают 1.55. Победу Усика они оценивают коэффициентом 3.00. Ничья, судя по котировкам, маловероятна — 21.00.
Ни один из бойцов не настроен на поражение. Для Усика победа в новом весе над таким соперником сейчас является целью номер один. Для Джошуа победа над Усиком — это возможность доказать, что он лучший, особенно после тяжелого противостояния с Руисом.