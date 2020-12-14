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    Названо ориентировочное время проведения второго боя Поветкина и Уайта

    Бокс Александр ПоветкинКоронавирус в спорте
    Второй бой переболевшего коронавирусом Александра Поветкина и британца Диллина Уайта ориентировочно состоится в конце зимы или начале весны.

    Александр Поветкин
    Александр Поветкин

    Об этом рассказал глава промоутерской компании, представляющей интересы российского боксера, Андрей Рябинский.

    «У Саши дела нормально, ему надо посидеть дома и прийти в себя, а потом потихонечку и очень аккуратно приступать к тренировкам. На самом деле у него нелегко проходил этот коронавирус.

    Также после излечения мы сделали хорошие медицинские обследования, которые показали, что ему надо восстанавливаться и заниматься здоровьем.

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    • Проведение боя с Уайтом будет зависеть от того, как Саша будет восстанавливаться. Но я думаю, что этот поединок ориентировочно может состояться в конце зимы или начале весны, а далее — как разрешат врачи. Но 30 января боя точно не будет», — приводит слова Рябинского «Р-Спорт». 0

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