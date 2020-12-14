Названо ориентировочное время проведения второго боя Поветкина и Уайта

Второй бой переболевшего коронавирусоми британцаориентировочно состоится в конце зимы или начале весны.

Об этом рассказал глава промоутерской компании, представляющей интересы российского боксера, Андрей Рябинский.

«У Саши дела нормально, ему надо посидеть дома и прийти в себя, а потом потихонечку и очень аккуратно приступать к тренировкам. На самом деле у него нелегко проходил этот коронавирус.

Также после излечения мы сделали хорошие медицинские обследования, которые показали, что ему надо восстанавливаться и заниматься здоровьем.

Проведение боя с Уайтом будет зависеть от того, как Саша будет восстанавливаться. Но я думаю, что этот поединок ориентировочно может состояться в конце зимы или начале весны, а далее — как разрешат врачи. Но 30 января боя точно не будет», — приводит слова Рябинского «Р-Спорт». 0