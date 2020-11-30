Поветкин вылечился от коронавируса и возобновил тренировки

Российский боксервылечился от коронавируса и приступил к легким тренировкам.

Об этом рассказал промоутер спортсмена Андрей Рябинский.

«У Саши хорошее самочувствие, он вылечился, пришел в себя. Сейчас идет речь о том, чтобы продолжать тренировки. Хотя он потихонечку включается в тренировочный процесс, но не на полной мощности.

Плюс мы решили воспользоваться этой паузой и провести всестороннее медицинское обследование, не связанное с коронавирусом. И пока все хорошо.

В самые ближайшие дни нам предстоит принять решение, состоится ли бой с Уайтом в конце января. То есть тут вопрос в том, уложимся ли мы в эти сроки с подготовкой», — цитирует Рябинского «Р-Спорт».

Ранее из-за болезни был перенесен второй бой Поветкина с британцем Диллианом Уайтом, намеченный на 21 ноября. 0