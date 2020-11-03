Поветкин госпитализирован с коронавирусом

Российский тяжеловесзаразился коронавирусом и находится в одной из московских клиник под присмотром врачей.

Его поединок с Диллианом Уайтом, намеченный на 21 ноября, будет перенесен. Об этом сообщил глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский.

«Мы будем переносить поединок. У Саши Поветкина обнаружен коронавирус, он в одной из московских клиник под присмотром врачей. Будем надеяться, что Саша восстановится быстро. Но, смотря правде в глаза, мы вернемся в 2021 году с реваншем.

Болезнь протекает умеренно, не скажу, что бессимптомно, но ничего страшного. Есть температура, но критических осложнений нет», — приводит слова Рябинского «Чемпионат».

Напомним, что 22 августа Поветкин победил Уайта нокаутом в пятом раунде. Россиянин завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC и вакантный титул чемпиона по версии WBC Diamond. 0