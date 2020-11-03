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    Поветкин госпитализирован с коронавирусом

    Бокс Александр ПоветкинКоронавирус в спорте
    Российский тяжеловес Александр Поветкин заразился коронавирусом и находится в одной из московских клиник под присмотром врачей.

    Александр Поветкин
    Александр Поветкин

    Его поединок с Диллианом Уайтом, намеченный на 21 ноября, будет перенесен. Об этом сообщил глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский.

    «Мы будем переносить поединок. У Саши Поветкина обнаружен коронавирус, он в одной из московских клиник под присмотром врачей. Будем надеяться, что Саша восстановится быстро. Но, смотря правде в глаза, мы вернемся в 2021 году с реваншем.

    Болезнь протекает умеренно, не скажу, что бессимптомно, но ничего страшного. Есть температура, но критических осложнений нет», — приводит слова Рябинского «Чемпионат».

    Напомним, что 22 августа Поветкин победил Уайта нокаутом в пятом раунде. Россиянин завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC и вакантный титул чемпиона по версии WBC Diamond. 0

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