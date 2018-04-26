Уайлдер предложил Джошуа 50 миллионов долларов за объединительный бой

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе американецгарантировал 50 миллионов долларов обладателю поясов WBA (Super), IBF, IBO, WBO британцуза объединительный бой, сообщает ESPN.

Джошуа не интересует бой с Поветкиным

Обязательным соперником и претендентом на титул WBA (Super) для Джошуа является российский боксер Александр Поветкин. Сам британец ранее заявлял, что хотел бы провести бой с Уайлдером, а поединок с россиянином его не интересует.

Предложение со стороны Уайлдера составлено таким образом, что прибыль от боя делится между соперниками в равной доле. При этом Джошуа гарантировано получит 50 миллионов, и эта сумма не изменится, даже если бой принесет меньше 100 миллионов. Если же цифры превысят отметку, то Джошуа уйдет 50%.

«Энтони, попросите своего промоутера проверить электронную почту. Я отправил вам кое-что интересное. Все деньги есть в наличии. Надеюсь, вы сдержите свое слово», – говорится в обращении Уайлдера.

Предположительные даты боя – с сентября по конец года.