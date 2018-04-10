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    Джошуа не интересует бой с Поветкиным

    WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа
    На фото:Энтони Джошуа
    Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа хотел бы встретиться с обладателем пояса WBC Деонтеем Уайлдером.

    При этом британец подчеркнул, что не хочет защищать титул против обязательного претендента Александра Поветкина.

    «Меня сейчас не очень интересует Поветкин. Я хочу драться с Уайлдером. С другой стороны, я не хочу, чтобы у меня отнимали пояс. Надеюсь, обязательную защиту против Поветкина получится перенести на вторую половину 2018 года.

    Поветкин назначен обязательным претендентом на бой с Джошуа

    Уайлдер жаловался, что я избегаю его. Но я просто всегда сосредоточен на ближайшем сопернике. Теперь я сосредоточен на Уайлдере.

    Мы предложим его команде отличные условия боя. Можете не сомневаться: они примут их», – цитирует Джошуа SkySports.

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