Джошуа не интересует бой с Поветкиным

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весехотел бы встретиться с обладателем пояса WBC

При этом британец подчеркнул, что не хочет защищать титул против обязательного претендента Александра Поветкина.

«Меня сейчас не очень интересует Поветкин. Я хочу драться с Уайлдером. С другой стороны, я не хочу, чтобы у меня отнимали пояс. Надеюсь, обязательную защиту против Поветкина получится перенести на вторую половину 2018 года.

Поветкин назначен обязательным претендентом на бой с Джошуа

Уайлдер жаловался, что я избегаю его. Но я просто всегда сосредоточен на ближайшем сопернике. Теперь я сосредоточен на Уайлдере.

Мы предложим его команде отличные условия боя. Можете не сомневаться: они примут их», – цитирует Джошуа SkySports.