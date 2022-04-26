«Манчестер Сити» — «Реал»: фрибет 2500 рублей от «Фонбета»

фрибетом 2500 рублей

Букмекерская контора «Фонбет» к первому полуфиналу Лиги чемпионовзапустила акцию с. Разбираемся, как его получить.

Фрибет

Фрибет предполагает получение игроком бесплатных средств, на которые можно сделать ставку, а в случае выигрыша получить реальные деньги.

Фрибет в «Фонбете»

К матчу «Манчестер Сити» — «Реал» «Фонбет» предлагает вариант с получением 2500 рублей. Что нужно сделать

Зарегистрироваться



Выбрать победителя игры



Установить приложение



Внести депозит от 100 рублей и сделать на него любую ставку

В случае выполнения условий, на счет будут зачислены 2000 рублей фрибетом. А еще 500 рублей получат те, кто правильно угадал исход матча.

Как отыграть фрибет

После получения фрибета его можно сразу использовать. Как? Вся сумма ставится одной ставкой. Максимальный коэффициент — 5.00. Ставить можно только на матч «Манчестер Сити» — «Реал».

Если ставка сыграет, на основной счет будет зачислен выигрыш за вычетом самого фрибета.

Если вы получите еще и 500 рублей, их использоваться можно аналогичным образом, но ставить можно уже на любой матч.

Важно

Акция продлится до 23:59 26 апреля 2022 года

Регистрироваться нужно только самостоятельно

Бонус доступен только один раз

Обратите внимание, что ставки — это развлечение. Нельзя тратить на них чувствительные для вашего бюджета суммы

Не пропустите