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    «Манчестер Сити» — «Реал»: фрибет 2500 рублей от «Фонбета»

    Букмекеры Фонбет
    Букмекерская контора «Фонбет» к первому полуфиналу Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» запустила акцию с фрибетом 2500 рублей. Разбираемся, как его получить.

    «Манчестер Сити» — «Реал» в «Фонбете»
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    «Манчестер Сити» — «Реал» в «Фонбете»

    Фрибет

    Фрибет предполагает получение игроком бесплатных средств, на которые можно сделать ставку, а в случае выигрыша получить реальные деньги.

    Фрибет в «Фонбете»

    К матчу «Манчестер Сити» — «Реал» «Фонбет» предлагает вариант с получением 2500 рублей. Что нужно сделать

    • Зарегистрироваться
    • Выбрать победителя игры
    • Установить приложение
    • Внести депозит от 100 рублей и сделать на него любую ставку

    В случае выполнения условий, на счет будут зачислены 2000 рублей фрибетом. А еще 500 рублей получат те, кто правильно угадал исход матча.

    Фрибет 2500

    Как отыграть фрибет

    После получения фрибета его можно сразу использовать. Как? Вся сумма ставится одной ставкой. Максимальный коэффициент — 5.00. Ставить можно только на матч «Манчестер Сити» — «Реал».

    Если ставка сыграет, на основной счет будет зачислен выигрыш за вычетом самого фрибета.

    Если вы получите еще и 500 рублей, их использоваться можно аналогичным образом, но ставить можно уже на любой матч.

    Фрибет 2500

    Важно

    • Акция продлится до 23:59 26 апреля 2022 года

    • Регистрироваться нужно только самостоятельно

    • Бонус доступен только один раз

    • Обратите внимание, что ставки — это развлечение. Нельзя тратить на них чувствительные для вашего бюджета суммы

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