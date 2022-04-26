«Манчестер Сити» — «Реал»: фрибет 2500 рублей от «Фонбета»

Фрибет
Фрибет предполагает получение игроком бесплатных средств, на которые можно сделать ставку, а в случае выигрыша получить реальные деньги.
Фрибет в «Фонбете»
К матчу «Манчестер Сити» — «Реал» «Фонбет» предлагает вариант с получением 2500 рублей. Что нужно сделать
- Зарегистрироваться
- Выбрать победителя игры
- Установить приложение
- Внести депозит от 100 рублей и сделать на него любую ставку
В случае выполнения условий, на счет будут зачислены
Как отыграть фрибет
После получения фрибета его можно сразу использовать. Как? Вся сумма ставится одной ставкой. Максимальный коэффициент — 5.00. Ставить можно только на матч «Манчестер Сити» — «Реал».
Если ставка сыграет, на основной счет будет зачислен выигрыш за вычетом самого фрибета.
Если вы получите еще и 500 рублей, их использоваться можно аналогичным образом, но ставить можно уже на любой матч.
Важно
- Акция продлится до 23:59 26 апреля 2022 года
- Регистрироваться нужно только самостоятельно
- Бонус доступен только один раз
- Обратите внимание, что ставки — это развлечение. Нельзя тратить на них чувствительные для вашего бюджета суммы
Не пропустите