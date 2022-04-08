«Финал четырех» Кубка России по гандболу среди женщин пройдет при поддержке Olimpbet

Букмекерская компания Olimpbet продолжает активно поддерживать российский гандбол. С 9 по 10 апреля в Краснодаре пройдет решающая стадия Кубка России, которая с этого сезона будет называться

Букмекерская компания стала титульным спонсором турнира и помогла в его организации.

В первый день соревнований пройдут полуфиналы. «Звезда» сыграет с лидером текущего розыгрыша Olimpbet–Суперлиги ЦСКА, а действующий обладатель Кубка России «Ростов-Дон» сразится с «Кубанью». А уже на следующий день состоятся решающие встречи: матч за 3-е место и финал.

Константин Гусев Директор по развитию букмекерской компании Olimpbet Olimpbet продолжает свою миссию по поддержке разных видов спорта. Предстоящему финалу Кубка России по гандболу уделяется не так много внимания. А зря! «Финал четырех» — турнир мирового уровня, на котором сыграют 10 олимпийских чемпионок. Далеко не все международные соревнования могут похвастаться настолько звездным составом. В нынешнее непростое время Olimpbet продолжает подтверждать статус социально ответственного букмекера, работать в полном объеме и поддерживать гандбол, яркий и динамичный вид спорта, в котором у России давняя и громкая история побед.

Все матчи турнира можно в прямом эфире посмотреть на сайте и в приложении Olimpbet. Новым клиентам компания предлагает повышенный welcome-бонус 2000 рублей по промокоду HANDBALL .

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