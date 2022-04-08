ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Букмекеры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ксения СеменоваКсения Семенова: Нашим спортсменам необходимо найти новую мотивацию и силы
  • 00:05
    • «Рома» проиграла «Буде», «Лестер» и ПСВ разошлись нулевой ничьей
  • 23:52
    • «Айнтрахт» в меньшинстве удержал ничью с «Барселоной»
    Все новости спорта

    «Финал четырех» Кубка России по гандболу среди женщин пройдет при поддержке Olimpbet

    Букмекеры Олимп
    Букмекерская компания Olimpbet продолжает активно поддерживать российский гандбол. С 9 по 10 апреля в Краснодаре пройдет решающая стадия Кубка России, которая с этого сезона будет называться «Olimpbet Финал четырех».

    «Olimpbet Финал четырех»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Olimpbet Финал четырех»

    Букмекерская компания стала титульным спонсором турнира и помогла в его организации.

    В первый день соревнований пройдут полуфиналы. «Звезда» сыграет с лидером текущего розыгрыша Olimpbet–Суперлиги ЦСКА, а действующий обладатель Кубка России «Ростов-Дон» сразится с «Кубанью». А уже на следующий день состоятся решающие встречи: матч за 3-е место и финал.

  • Константин Гусев
  • Директор по развитию букмекерской компании Olimpbet
  • Olimpbet продолжает свою миссию по поддержке разных видов спорта. Предстоящему финалу Кубка России по гандболу уделяется не так много внимания. А зря! «Финал четырех» — турнир мирового уровня, на котором сыграют 10 олимпийских чемпионок. Далеко не все международные соревнования могут похвастаться настолько звездным составом. В нынешнее непростое время Olimpbet продолжает подтверждать статус социально ответственного букмекера, работать в полном объеме и поддерживать гандбол, яркий и динамичный вид спорта, в котором у России давняя и громкая история побед.

    • Все матчи турнира можно в прямом эфире посмотреть на сайте и в приложении Olimpbet. Новым клиентам компания предлагает повышенный welcome-бонус 2000 рублей по промокоду HANDBALL.

    Фрибет 2000

    Не пропустите

    БК Олимп: как получить бонус и фрибет?

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Четвертый матч серии команды закончат скромнее?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Боруссия Д» одолеет аутсайдера
  • «Штутгарт» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Севилья» прервать безвыигрышную серию?
  • «Севилья» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры
    Fonbet Винлайн Лига Ставок Олимп ПариМатч 1хСтавка Bettery Мелбет Бетсити Tennisi Бетбум Марафон Зенит GGBet Балтбет PinUp Мостбет Poolbet 888
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры