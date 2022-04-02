ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Букмекеры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Неймар и Лионель МессиПродать Месси и сбалансировать состав. Пять главных задач «ПСЖ» этим летом
  • 22:52
    • Бобровский признан третьей звездой марта в НХЛ
  • 20:58
    • «Химки» на 90 минуте вырвали победу у «Рубина»
  • 20:29
    • Известны все группы ЧМ-2022 в Катаре
    Все новости спорта

    БетБум досрочно выплатит выигрыши в матчах РПЛ

    Букмекеры BetBoom (Бинго Бум)
    Букмекерская контора БетБум запустила новую акцию: досрочная выплата выигрыша, если команда в РПЛ, на которую была сделана ставка, выигрывает по ходу матча 2:0. Рассмотрим правила «РПЛ 2:0» и опишем их понятным языком.

    Акция РПЛ 2:0 в БетБум
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Акция РПЛ 2:0 в БетБум

    Как воспользоваться?

    Чтобы принять участие в акции, нужно:

    Никаких дополнительных кнопок нажимать не надо. Самостоятельно запрашивать выплату тоже — все произойдёт автоматически.

    А что сделать?

    Если сделана ставка на победу команды 1, и она в ходу матча начала выигрывать в два мяча (2:0, 3:1 и т.д.; неважно дома или в гостях), то букмекер рассчитает такую ставку как сыгравшую, независимо от того, как в итоге закончится матч.

    Никаких ограничений по сумме пари или коэффициенту нет.

    На каждый матч может приходиться только одна такая ставка.

    Нужен отыгрыш?

    Нет, отыгрыш не предполагается. Выигрышное пари закрывается, деньги поступают на счет, ими можно пользоваться на свое усмотрение: выводить на карту или делать новые ставки, в т.ч. подпадающие под условия этой же акции.

    Важно

    • Акция продлится до конца сезона РПЛ 2021/2022
    • Акция доступна как новым, так и старым клиентам БетБум
    • Новые игроки должны регистрироваться самостоятельно, быть совершеннолетними и иметь паспорт РФ
    • Не забывайте, что ставки — это развлечение, не тратьте на них чрезмерно много денег

    Не пропустите

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Локо» безвыигрышную серию «Спартака»?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Беспроигрышная плей-офф серия ЦСКА не прервется в «Ледовом»?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • «МЮ» потеряет очки в домашней игре с «Лестером»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры
    Fonbet Винлайн Лига Ставок Олимп ПариМатч 1хСтавка Bettery Мелбет Бетсити Tennisi Бетбум Марафон Зенит GGBet Балтбет PinUp Мостбет Poolbet 888
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры