БетБум досрочно выплатит выигрыши в матчах РПЛ

Букмекерская контора БетБум запустила новую акцию: досрочная выплата выигрыша, если команда в РПЛ, на которую была сделана ставка, выигрывает по ходу матча 2:0. Рассмотрим правилаи опишем их понятным языком.

Как воспользоваться?

Чтобы принять участие в акции, нужно:

Зарегистрироваться или авторизоваться в BetBoom



Делать ставки на РПЛ в прематче на исходы

Никаких дополнительных кнопок нажимать не надо. Самостоятельно запрашивать выплату тоже — все произойдёт автоматически.

А что сделать?

Если сделана ставка на победу команды 1, и она в ходу матча начала выигрывать в два мяча (2:0, 3:1 и т.д.; неважно дома или в гостях), то букмекер рассчитает такую ставку как сыгравшую, независимо от того, как в итоге закончится матч.

Никаких ограничений по сумме пари или коэффициенту нет.

На каждый матч может приходиться только одна такая ставка.

Нужен отыгрыш?

Нет, отыгрыш не предполагается . Выигрышное пари закрывается, деньги поступают на счет, ими можно пользоваться на свое усмотрение: выводить на карту или делать новые ставки, в т.ч. подпадающие под условия этой же акции.

Важно

Акция продлится до конца сезона РПЛ 2021/2022



Акция доступна как новым, так и старым клиентам БетБум



Новые игроки должны регистрироваться самостоятельно, быть совершеннолетними и иметь паспорт РФ



Не забывайте, что ставки — это развлечение, не тратьте на них чрезмерно много денег

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