БетБум досрочно выплатит выигрыши в матчах РПЛ

Акция РПЛ 2:0 в БетБум Фото: БетБум
Как воспользоваться?
Чтобы принять участие в акции, нужно:
- Зарегистрироваться или авторизоваться в BetBoom
- Делать ставки на РПЛ в прематче на исходы
Никаких дополнительных кнопок нажимать не надо. Самостоятельно запрашивать выплату тоже — все произойдёт автоматически.
А что сделать?
Если сделана ставка на победу команды 1, и она в ходу матча начала
Никаких ограничений по сумме пари или коэффициенту нет.
На каждый матч может приходиться только одна такая ставка.
Нужен отыгрыш?
Нет,
Важно
- Акция продлится до конца сезона РПЛ 2021/2022
- Акция доступна как новым, так и старым клиентам БетБум
- Новые игроки должны регистрироваться самостоятельно, быть совершеннолетними и иметь паспорт РФ
- Не забывайте, что ставки — это развлечение, не тратьте на них чрезмерно много денег
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