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    Павел Погребняк стал новым амбассадором BetBoom

    Букмекеры BetBoom (Бинго Бум)
    Букмекерская контора BetBoom объявила по подписании нового амбассадора. Им стал бывший форвард сборной России по футболу Павел Погребняк.

    Павел Погребняк
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    Павел Погребняк

    Погребняк начинал карьеру в «Спартаке» в 1990 году. Затем играл в «Балтике», «Химках», «Шиннике», «Томи». В 2009 году перешел в «Зенит», где провел яркие сезоны, забив 22 гола в 58 матчах, выиграв Кубок и Суперкубок УЕФА.

    Из Питера Погребняк уехал в Европу: «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг». После возвращения в Россию в 2015 году играл за «Динамо» и «Тосно».

    Последним клубом Погребняка был «Урал», за который нападающий провел 45 игр и забил 10 мячей. Сейчас находится в статусе свободного агента.

    За сборную России Погребняк провел 33 матча в которых забил 8 мячей.

  • Константин Макаров
  • Президент БК BetBoom
  • Очень рад, что нашим новым амбассадором стал такой титулованный футболист, как Павел Погребняк. На поле за время своей карьеры он добился немалых высот, сезон за сезоном показывая характер и класс. С нетерпением жду совместных успехов и достижений Павла в новой роли амбассадора нашей компании.

  • Павел Погребняк
  • Амбассадор BetBoom
  • Для меня партнёрство с BetBoom — возможность поддерживать спорт в новом формате. Надеюсь, страсть к футболу в России не остынет никогда. Очень жду наших совместных активностей: увидимся в клубах BetBoom.

    • В BetBoom Погребняк проведет многочисленные фото- и афтографсессии, сделает обзор флагманского клуба БК на Новом Арбате, 17.

    Букмекер БетБум — спонсор футбольных клубов «Урал», «Уфа», «Арсенал» и «Оренбург».

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