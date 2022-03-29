Павел Погребняк стал новым амбассадором BetBoom

Букмекерская контора BetBoom объявила по подписании нового амбассадора. Им стал бывший форвард сборной России по футболу

Погребняк начинал карьеру в «Спартаке» в 1990 году. Затем играл в «Балтике», «Химках», «Шиннике», «Томи». В 2009 году перешел в «Зенит», где провел яркие сезоны, забив 22 гола в 58 матчах, выиграв Кубок и Суперкубок УЕФА.

Из Питера Погребняк уехал в Европу: «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг». После возвращения в Россию в 2015 году играл за «Динамо» и «Тосно».

Последним клубом Погребняка был «Урал», за который нападающий провел 45 игр и забил 10 мячей. Сейчас находится в статусе свободного агента.

За сборную России Погребняк провел 33 матча в которых забил 8 мячей.

Константин Макаров Президент БК BetBoom Очень рад, что нашим новым амбассадором стал такой титулованный футболист, как Павел Погребняк. На поле за время своей карьеры он добился немалых высот, сезон за сезоном показывая характер и класс. С нетерпением жду совместных успехов и достижений Павла в новой роли амбассадора нашей компании.

Павел Погребняк Амбассадор BetBoom Для меня партнёрство с BetBoom — возможность поддерживать спорт в новом формате. Надеюсь, страсть к футболу в России не остынет никогда. Очень жду наших совместных активностей: увидимся в клубах BetBoom.

В BetBoom Погребняк проведет многочисленные фото- и афтографсессии, сделает обзор флагманского клуба БК на Новом Арбате, 17.

Букмекер БетБум — спонсор футбольных клубов «Урал», «Уфа», «Арсенал» и «Оренбург».

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