Павел Погребняк стал новым амбассадором BetBoom

Погребняк начинал карьеру в «Спартаке» в 1990 году. Затем играл в «Балтике», «Химках», «Шиннике», «Томи». В 2009 году перешел в «Зенит», где провел яркие сезоны, забив 22 гола в 58 матчах, выиграв Кубок и Суперкубок УЕФА.
Из Питера Погребняк уехал в Европу: «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг». После возвращения в Россию в 2015 году играл за «Динамо» и «Тосно».
Последним клубом Погребняка был «Урал», за который нападающий провел 45 игр и забил 10 мячей. Сейчас находится в статусе свободного агента.
За сборную России Погребняк провел 33 матча в которых забил 8 мячей.
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