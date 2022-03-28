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    Olimpbet поддержал турнир по боксу в Краснодаре

    Букмекеры Олимп
    Букмекерская контора Olimpbet стала спонсором турнира по боксу, который 31 марта пройдет в Краснодаре.

    Руслана Файфер и Шигабудин Алиев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Руслана Файфер и Шигабудин Алиев

    Организаторами вечера стали промоутерская компания «Русь», благотворительный фонд имени Андрея Андреева и Федерация бокса Краснодарского края.

    Прямая трансляция топ-боев вечера бокса будет показана на канале «Матч ТВ».

    Центральным событием дня станет реванш Руслана Файфера и Шигабудина Алиева. Первый раз боксеры встречались в октябре 2021 года и тогда не выявили победителя.

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