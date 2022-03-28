Olimpbet поддержал турнир по боксу в Краснодаре

Руслана Файфер и Шигабудин Алиев Фото: Olimpbet
Организаторами вечера стали промоутерская компания «Русь», благотворительный фонд имени Андрея Андреева и Федерация бокса Краснодарского края.
Прямая трансляция топ-боев вечера бокса будет показана на канале «Матч ТВ».
Центральным событием дня станет реванш Руслана Файфера и Шигабудина Алиева. Первый раз боксеры встречались в октябре 2021 года и тогда не выявили победителя.
В БК Olimpbet уже можно сделать ставку на бои вечера. А здесь можно прочитать, как воспользоваться фрибетом и бонусом 2000 рублей для новых игроков.