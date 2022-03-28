Olimpbet поддержал турнир по боксу в Краснодаре

Букмекерская контора Olimpbet стала спонсором турнира по боксу, который 31 марта пройдет в Краснодаре.

Организаторами вечера стали промоутерская компания «Русь», благотворительный фонд имени Андрея Андреева и Федерация бокса Краснодарского края.

Прямая трансляция топ-боев вечера бокса будет показана на канале «Матч ТВ».

Центральным событием дня станет реванш Руслана Файфера и Шигабудина Алиева. Первый раз боксеры встречались в октябре 2021 года и тогда не выявили победителя.

Olimpbet, в отличие от других, привык в полной мере выполнять взятые на себя обязательства по поддержке спорта. Мы позиционируем себя как народного букмекера и следуем намеченному курсу в любое время. Для болельщиков в регионе это большое событие, и мы считаем своим долгом поддерживать в том числе не самые громкие, но важные турниры. Константин Гусев, директор по развитию БК Olimpbet

В БК Olimpbet уже можно сделать ставку на бои вечера. А здесь можно прочитать, как воспользоваться фрибетом и бонусом 2000 рублей для новых игроков.