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    Olimpbet стал спонсором боксерского турнира «Короли нокаутов»

    Букмекеры Олимп
    Букмекерская контора Olimpbet стала официальным спонсором боксерского турнира «Короли нокаутов», который пройдет в Москве 27 марта. Поединки покажет «Матч ТВ».

    «Короли нокаутов»
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    «Короли нокаутов»

    «Короли нокаутов» организует промоутерская компания YUKA Boxing. Серия турниров проводится с 2020 года.

    Топ-бой вечера — Хусейн Байсангуров vs Манук Диланян. Байсангуров — экс-обладатель поясов по версии WBO и IBF, не выходил на ринг с 2020 года. Диланян — опасный соперник из Армении.

  • Сейчас непростое время для всего отечественного спорта. Даже футбол и хоккей, самые популярные виды в России, испытывают трудности, поэтому особенно сильно поддержка нужна более локальным, но не менее значимым проектам. Olimpbet не первый год позиционирует себя как букмекер, поддерживающий максимально большое количество видов спорта. Мы не отступаем от этих позиций, не уходим в сторону и сейчас, когда ситуация на рынке и в мире нестабильная.
  • Константин Гусев, директор по развитию Olimpbet

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