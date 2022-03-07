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    Фрибет 2500 рублей в «Фонбете» к матчу «Реал» — ПСЖ. Как получить?

    Букмекеры Фонбет
    9 марта в 23:00 по Москве в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют «Реал» и ПСЖ. Специально к матчу букмекерская контора «Фонбет» (обе команды — ее партнеры в России) предлагает повышенный фрибет 2500 рублей. Рассказываем, как воспользоваться предложением.

    Фрибет 2500 рублей в «Фонбете»
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    Фрибет 2500 рублей в «Фонбете»

    Что такое фрибет

    Фрибет — это бесплатная ставка. Букмекер предлагает за определенные условия бесплатные средства, на которые можно сделать настоящую ставку, и, в случае победы, забрать выигрыш себе.

    Фрибет 2500 рублей

    «Фонбет» предлагает повышенную ставку фрибета специально и только к матчу «Реал» — ПСЖ — 2500 рублей.

    Чтобы получить фрибет до 2500 рублей, нужно:
    • Зарегистрироваться на этой странице
    • Выбрать победителя матча
    • Указать соответствующий промокод: MDRD, PRS или DRAW, если будет ничья
    • Установить приложение
    • Пройти идентификацию
    • Внести установочный депозит от 100 рублей и сделать на него любую ставку

    Если все сделано как надо, на ваш счет будет зачислена сумма в 2000 рублей. Ниже — что с ней делать и куда делись еще 500.

    Фрибет до 2500

    Как отыграть фрибет

    Фрибет по акции получен, но что с ним делать?

    Все 2000 рублей можно поставить единой суммой и только на матч «Реал» — ПСЖ. Максимальный коэффициент ставки — 5.00.

    Если ваша ставка сыграет, вы получите выигрыш на свой счет за вычетом суммы фрибета.

    Пример: вы сделали ставку с коэффициентом 2.50. 2000 x 2.50 = 5000. Из 5000 вычитаем сумму фрибета — 2000 — получаем 3000 рублей. Это те деньги, которые вы можете вывести на карту или использовать для новых ставок уже на обычных основаниях.

    При этом, если вы верно угадали исход матча путем выбора промокода MDRD, PRS или DRAW, то после матча (до 20:00 10 марта 2022 года) вам будет зачислен еще один фрибет номиналом 500 рублей, который можно использовать как и первые 2000 рублей.

    Фрибет до 2500

    Важно: акция доступна только по ссылке выше. На сайте «Фонбета» вы ее не найдете.

    Не забудьте

    • Акция продлится до 00:30 10 марта 2022 года

    • Регистрируйтесь только сами

    • Указывайте свои платежные реквизиты, не подойдут даже близкие родственники

    • Бонус — фрибет 2500 рублей — будет доступен только раз. Изменить промокод после регистрации нельзя

    • Не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Ставьте только ту сумму, которую вам не жалко будет потерять

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