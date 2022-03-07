Фрибет 2500 рублей в «Фонбете» к матчу «Реал» — ПСЖ. Как получить?

Что такое фрибет
Фрибет — это бесплатная ставка. Букмекер предлагает за определенные условия бесплатные средства, на которые можно сделать настоящую ставку, и, в случае победы, забрать выигрыш себе.
Фрибет 2500 рублей
«Фонбет» предлагает повышенную ставку фрибета специально и только к матчу «Реал» — ПСЖ — 2500 рублей.
Чтобы получить фрибет до 2500 рублей, нужно:
- Зарегистрироваться на этой странице
- Выбрать победителя матча
- Указать соответствующий промокод: MDRD, PRS или DRAW, если будет ничья
- Установить приложение
- Пройти идентификацию
- Внести установочный депозит от 100 рублей и сделать на него любую ставку
Если все сделано как надо, на ваш счет будет зачислена сумма в 2000 рублей. Ниже — что с ней делать и куда делись еще 500.
Как отыграть фрибет
Фрибет по акции получен, но что с ним делать?
Все 2000 рублей можно поставить единой суммой и только на матч «Реал» — ПСЖ. Максимальный коэффициент ставки — 5.00.
Если ваша ставка сыграет, вы получите выигрыш на свой счет за вычетом суммы фрибета.
Пример: вы сделали ставку с коэффициентом 2.50. 2000 x 2.50 = 5000. Из 5000 вычитаем сумму фрибета — 2000 — получаем
При этом, если вы верно угадали исход матча путем выбора промокода MDRD, PRS или DRAW, то после матча (до 20:00 10 марта 2022 года) вам будет зачислен
Важно: акция доступна только по ссылке выше. На сайте «Фонбета» вы ее не найдете.
Не забудьте
- Акция продлится до 00:30 10 марта 2022 года
- Регистрируйтесь только сами
- Указывайте свои платежные реквизиты, не подойдут даже близкие родственники
- Бонус — фрибет 2500 рублей — будет доступен только раз. Изменить промокод после регистрации нельзя
- Не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Ставьте только ту сумму, которую вам не жалко будет потерять
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