Mercedes E-Class в четвертом розыгрыше «Новогоднего Драйва» Olimpbet

Новогодняя акция на экваторе, а это значит, что подарки становятся круче. В этот раз повышается класс авто — теперь это E-Class.

Помимо него, будут разыграны:

PlayStation 5,

iPhone 13,

Apple Watch 7,

AirPods Pro,

шесть фрибетов от 3000 до 10 000 рублей

Но и это не все. Среди остальных участников будут разыграны утешительные фрибеты общим призовым фондом в 50 000 000 рублей.

Ворваться в борьбу за призы никогда не поздно. Акция рассчитана как на новых клиентов БК, так и на тех, кто давно с Olimpbet.

Все что нужно — делать ставки от 500 рублей и коэффициентом от 1.50 (ординар или экспресс). За каждые 500 рублей выдается билет. Все билеты на равных основания участвуют в розыгрыше, который проводится в прямом эфире.

Чем больше набрано за неделю билетов, тем больше шансов на приз.

Главный приз — Mercedes G-класса (около 12 млн. рублей) — будет разыгран 2 января 2022 года.

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