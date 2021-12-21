Mercedes E-Class в четвертом розыгрыше «Новогоднего Драйва» Olimpbet

Новогодняя акция на экваторе, а это значит, что подарки становятся круче. В этот раз повышается класс авто — теперь это E-Class.
Помимо него, будут разыграны:
- PlayStation 5,
- iPhone 13,
- Apple Watch 7,
- AirPods Pro,
- шесть фрибетов от 3000 до 10 000 рублей
Но и это не все. Среди остальных участников будут разыграны
Ворваться в борьбу за призы никогда не поздно. Акция рассчитана как на новых клиентов БК, так и на тех, кто давно с Olimpbet.
Все что нужно — делать ставки от 500 рублей и коэффициентом от 1.50 (ординар или экспресс). За каждые 500 рублей выдается билет. Все билеты на равных основания участвуют в розыгрыше, который проводится в прямом эфире.
Чем больше набрано за неделю билетов, тем больше шансов на приз.
Главный приз — Mercedes G-класса (около 12 млн. рублей) — будет разыгран 2 января 2022 года.
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