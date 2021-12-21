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    Mercedes E-Class в четвертом розыгрыше «Новогоднего Драйва» Olimpbet

    Букмекеры Олимп
    22 декабря состоится четвертый розыгрыш «Новогоднего Драйва» БК Olimpbet. Главный приз недели — Mercedes E-Class.

    «Новогодний Драйв» БК Olimpbet
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    «Новогодний Драйв» БК Olimpbet

    Новогодняя акция на экваторе, а это значит, что подарки становятся круче. В этот раз повышается класс авто — теперь это E-Class.

    Помимо него, будут разыграны:

    • PlayStation 5,
    • iPhone 13,
    • Apple Watch 7,
    • AirPods Pro,
    • шесть фрибетов от 3000 до 10 000 рублей

    Но и это не все. Среди остальных участников будут разыграны утешительные фрибеты общим призовым фондом в 50 000 000 рублей.

    Ворваться в борьбу за призы никогда не поздно. Акция рассчитана как на новых клиентов БК, так и на тех, кто давно с Olimpbet.

    Принять участие

    Все что нужно — делать ставки от 500 рублей и коэффициентом от 1.50 (ординар или экспресс). За каждые 500 рублей выдается билет. Все билеты на равных основания участвуют в розыгрыше, который проводится в прямом эфире.

    Чем больше набрано за неделю билетов, тем больше шансов на приз.

    Главный приз — Mercedes G-класса (около 12 млн. рублей) — будет разыгран 2 января 2022 года.

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