Букмекерская компания BetBoom организовала эксклюзивную поездку для VIP-клиентов на финал Лиги чемпионов УЕФА 2025/26, который состоялся 30 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште.

Будапешт BetBoom

Решающее противостояние ПСЖ и «Арсенала» стало кульминацией пятидневного тура по Венгрии.

Поездка прошла с 27 мая по 1 июня. Участники прилетели бизнес-классом, на все время пребывания им был предоставлен трансфер автомобилями S-класса и размещение в пятизвездочном спа-отеле Vinifera. Каждый клиент мог взять с собой одного гостя.

Программу поездки выстроили вокруг погружения в культуру Венгрии. VIP-клиенты посетили Королевский дворец и Венгерский государственный оперный театр в Будапеште, побывали на винодельне Szászi Birtok на берегу озера Балатон с дегустацией местных вин, поужинали в ресторанах Zincenco и Casa Christa. Отдельно для одного из участников был организован индивидуальный визит в Вену.

Перед матчем каждый гость получил брендированный мерч-кит BetBoom: шопер, футболку, дождевик, трещотку и шарф — все необходимое для атмосферного боления на трибунах. Финал смотрели вживую, с закусками и напитками.

Специальным гостем тура стала спортивный журналист и блогер Полина Лысенко. Полина сопровождала группу на протяжении всей поездки и записывала эксклюзивный контент для официального Telegram-канала BetBoom, где освещала финал с трибун стадиона.

Финал Лиги чемпионов — главное событие в клубном футболе. Лучшие команды Европы, фанаты со всего мира и эмоции, которые невозможно повторить. Мы просто не могли пройти мимо и не разделить этот момент с нашими VIP-клиентами. Будапешт, Королевский дворец, виноградники Балатона, и в финале — живой футбол на высшем уровне. Мы хотели, чтобы это была не просто поездка на матч, а впечатления, которые останутся с нашими клиентами надолго. Глеб Данилов заместитель директора по диджитал-маркетингу BetBoom

Также 30 мая BetBoom провел закрытое мероприятие для VIP-клиентов в Москве — просмотр финала Лиги чемпионов в баре «Шаляпин» с комментариями амбассадора BetBoom Дмитрия Егорова. В течение всего вечера гостей обслуживали официанты с напитками и закусками.

Во время трансляции для участников было подготовлено несколько игровых беттинг-механик, связанных с финалом ЛЧ. Вечер завершился выступлением диджея.