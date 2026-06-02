Букмекерская компания БЕТ-М обновляет акцию «Кешбэк»: теперь итоги подводятся каждую календарную неделю, а не раз в месяц.

БЕТ-М обновил «Кешбэк» «Бет-М»

Участники могут получить 5% кешбэка от суммы проигрыша за Расчетный период при выполнении условий акции.

Расчетный период длится с понедельника по воскресенье. По итогам каждого периода рассчитывается сумма проигрыша участника. Если она составляет не менее 1000 рублей, кешбэк начисляется на бонусный баланс в формате фрибета.

Что изменилось:

Кешбэк теперь рассчитывается каждую неделю;

Расчетный период длится с понедельника 0:00 по воскресенье 23:59;

Размер кешбэка — 5% от суммы проигрыша за Расчетный период;

Минимальная сумма проигрыша* для начисления — 1000 рублей;

Кешбэк начисляется на бонусный баланс в формате фрибета**.

*Сумма проигрыша — это расчетный параметр, который определяется по правилам акции. При расчете учитываются заключенные пари, выплаченные выигрыши, остаток на балансе и нерассчитанные пари. Подробный порядок расчета указан в полных правилах акции. Первый расчетный период начинается 01.06.2026 16:00:00 (UTC +3) и заканчивается 07.06.2026 23:59:59 (UTC +3). Срок остальных периодов: с понедельника 0:00 (UTC +3) по воскресенье 23:59 (UTC +3).

**Полученный фрибет можно использовать для заключения пари вида ординар или экспресс на спортивные события с коэффициентом от 1.1 до 3.5. В акции не участвуют пари на спортивные события по виду спорта «Нарды».