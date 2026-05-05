В среду, 6 июня, накануне старта ЧМ-2026, на «РЖД Арене» пройдет главное медиафутбольное событие года — BetBoom Медиа Класико.

В шоу-матче сойдутся две команды стримеров и блогеров, в которых соберутся самые популярные и узнаваемые лица российского интернет-пространства. Противостояние организуют два главных инфлюенсера России — Exile и Paradeevich. Матч пройдет в атмосфере настоящего спортивного праздника как на трибунах, так и на территории стадиона.

Капитаны команд

Капитаном команды стримеров выступит Paradeevich — участник стримерского объединения «Хазяева» и один из самых известных стримеров страны с более чем 2 300 000 подписчиков на Twitch.

Команду блогеров возглавит Exile — также участник «Хазяев». Популярный контент-мейкер с более чем 6 000 000 подписчиков на YouTube.

Капитаны лично формируют составы, приглашая в свои ряды топовых блогеров и стримеров. Объявление составов ожидается в самое ближайшее время.

Генеральным партнером матча выступает букмекерская компания BetBoom.

BetBoom Медиа Класико — отличный подарок болельщикам и всему интернет-сообществу накануне главного футбольного турнира в мире. У BetBoom большой опыт в медиаматчах в сфере киберспорта и медиафутдола. Но уникальность данного проекта в том, что в противостоянии не примет участия ни одного действующего или бывшего профессионального футболиста — только инфлюенсеры. Формат, когда любимые блогеры и стримеры выходят на настоящий футбольный газон, создает атмосферу, которую сложно с чем-то сравнить. Ждем всех фанатов на «РЖД Арене» 6 июня — приходите, будет жарко. Михаил Артемьев Директор по маркетингу BetBoom

Капитаны команд оставили послания оппонентам:

Александр «Paradeevich» Парадеев, капитан команды стримеров:

«Илюх, разминайте там булки всей своей компанией ютуберов, ведь состав у меня собрался серьезнейший. Подснимите свою подготовку на камеру, чтобы я мог смаковать эти видео после победы»

Илья «Exile» Яцкевич, капитан команды блогеров:

«Стримеры, скажите спасибо, что я вас из дома хотя бы вытащил. Все пройдет в прямом эфире, как вы любите — надеюсь, продержитесь на ногах 90 минут. Давайте, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, увидимся»

Билеты на матч уже поступили в продажу и доступны по ссылке.