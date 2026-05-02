Анатолий Катрич провел масштабный благотворительный проект в поддержку восьмилетнего Димы, столкнувшегося с тяжелым диагнозом — болезнью Пертеса.

Анатолий Катрич провел масштабный благотворительный проект «Мелбет»

Амбассадор БК «Мелбет» сначала снял документальный фильм, чтобы глубже погрузить зрителей в историю. Он лично приехал в гости к Диме, пообщался с его мамой и футбольным тренером, а также записал интервью с главным героем.

Трогательным сюрпризом для Димы стали слова поддержки от звезд российского футбола: свои пожелания и приветы мальчику передали игроки сборной России Алексей Батраков, Алексей Миранчук и многие другие.

А позже,16 апреля при поддержке БК Мелбет прошел благотворительный матч, где приняли участие игроки Медийной футбольной лиги: Андрей Сибскана, Антон Кленов, Рома Рой, Виталий Дьяков и многие другие.

После матча все участники расписались на футболке, для проведения благотворительного аукциона, откуда, все вырученные средства были переданы семье Димы.

Также в Москве мальчик впервые в жизни оказался на трибунах огромного стадиона — вместе с Катричем он посетил игру Российской Премьер-Лиги между «ЦСКА» и «Сочи».

Весь путь проекта Анатолий освещал в своих социальных сетях, прикладывая реквизиты благотворительного счета, куда зрители отправляли пожертвования, что помогло собрать значительную сумму, которую передали семье Димы.