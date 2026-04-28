Выходные завершились удачно для одного из клиентов букмекерской компании BetBoom, собравшего экспресс из четырнадцати исходов на футбольные и хоккейные матчи.

Клиент BetBoom выиграл 10 млн рублей BetBoom

В основном в купоне были игры топовых европейских чемпионатов. Коэффициент составил внушительные 20 000 и принес беттору 10 000 000 рублей со ставки всего в 500.

Экспресс мог сорваться в матче «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм». Несмотря на то, что лондонцы не выигрывали в АПЛ с декабря прошлого года, клиент BetBoom решил проверить именно их победу. Тем более, на прошлой неделе «Вулверхэмптон» официально вылетел из АПЛ и уже не имеет турнирной мотивации.

Матч получился достаточно равным и шел к ничьей, рискуя сорвать экспресс клиента BetBoom. Исход решил Жоао Палинья — полузащитник забил единственный гол в матче на 82-й минуте и принес «Тоттенхэму» победу.

Самым нервным матчем для клиента BetBoom стало противостояние «Майнца» и «Баварии». Беттор взял победу гостей, несмотря на отсутствие у команды мотивации — мюнхенцы досрочно выиграли чемпионат в прошлом туре. К тому же Компани выставил на игру второй состав, чтобы дать отдых основе перед полуфиналом ЛЧ против ПСЖ.

Данные факторы ожидаемо сказались на игре «Баварии» — уже к исходу первого тайма мюнхенцы «горели» 3:0. Неудачный результат вынудил Компани провести четыре замены к началу второй половины и выпустить Кейна, Олисе и Мусиалу. И это дало результат — «Бавария» оформила камбэк к 83-й минуте, а вышедшие игроки забили три из четырех голов мюнхенцев.

Данный случай стал вторым в истории команды, когда она выигрывала матч после 3:0. Первый был в 1976 году против «Бохума» — тогда «Бавария» победила 6:5. Исторический перфоманс мюнхенцев принес клиенту BetBoom 10 000 000 рублей выигрыша со ставки в 500 рублей!

28 апреля стартуют полуфиналы ЛЧ. В первом матче ПСЖ принимает «Баварию» на «Парк де Пренс». BetBoom не выделяет явного фаворита в противостоянии. Победа парижан идет за 2.33, выигрыш мюнхенцев оценивается в 2.77.

