К возобновлению РПЛ букмекерская компания BetBoom запускает акции, в которых выдает гарантированные фрибеты всем участникам «Фрибеты за гол».

«Фрибеты за гол» BetBoom

За каждый забитый гол «Локомотива» и московского «Динамо» букмекер начисляет всем участникам акции по 100 фрибетов. За первую часть сезона красно-зеленые стали самой забивающей командой РПЛ – 39 голов, у подопечных Ролана Гусева 27 забитых мячей.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на лендинге ( «Локомотив», «Динамо»), сделать прематч ставку от 1000 рублей с коэффицентом от 1.5 на любые события матчей «Локомотив» и «Динамо» Москва.

Всем пользователям, выполнившим условия, BetBoom начислит по 100 фрибетов за каждый гол на следующий день.