Февральские матчи Лиги чемпионов — это не просто «еще футбол» посреди зимы. Это уникальная стадия, которая в нынешнем формате турнира ощущается как отдельный турнир.

750 тысяч фрибетов от BetBoom BetBoom

Здесь «Реал» будет бежать 90 минут на вратаря, который уже забивал ему. Здесь «Интер» рискует проиграть в снегах Норвегии.

Смотрите Лигу чемпионов вместе с BetBoom и участвуйте в акции «Победный прогноз на Лигу чемпионов» и забирайте ценные призы за удачные прогнозы.

Начался первый из четырех этапов акции. Для участия переходите на её страницу, регистрируйтесь, оставляйте свой прогноз текущие матчи, совершайте ставки на футбол от 1000 рублей с коэффициентом от 1.3.

На каждом этапе разыгрывается 750 000 фрибетов, а победитель Гран-При (участвует сумма баллов за все этапы) выиграет iPhone 16 Pro Max, второе место заберет Sony PlayStation 5, а бетторы, занявшие с 3 по 50-е место, получат по 15 000 фрибетов.