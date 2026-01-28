ДоброFON пригласил на «Каток» призера Олимпийских игр, чемпиона мира и Европы, а ныне тренера Александра Жулина.

Александр Жулин на «Катке» FONBET

О подготовке к чемпионату России и конкуренции в танцах:

— Тренировки Степановой/Букина были тяжелыми, потому что Дэвид Нарижный получил травму, ребята были одни на льду с четырьмя тренерами. И как ты себя не мотивируй, как ты себя не заводи, но хоть кто-то должен быть на льду, чтобы просто смотреть. А так они одни, им было очень тяжело готовиться. Но они убегают сами от себя, стараются держать форму. И, слава богу, они не развалились, когда узнали, что не едут на Олимпиаду. Это был, конечно, шоковый момент. Где-то неделю они пребывали в ступоре. А потом пришли, как ни в чем не бывало, начали работать с тем же рвением.

Я надеюсь, что Дэвиду удачно сделали операцию, через полтора месяца должен уже выйти на лед. И это будет хорошая конкуренция, пара тоже сильная. Я думаю, что они будут друг друга подстегивать, тем более что Саша с Ваней решили кататься дальше, чему я очень рад.

Планы есть на еще один олимпийский цикл, и я вижу их желание. Я вижу, что они хотят делать интересные программы, удивлять, удивляться. Говорят, что пара у тренера должна прожить три года, тогда они начинают понимать друг друга с полуслова. И сейчас как раз этот момент настал, очень легко с ними работать. Не успеваю я открыть рот, они уже понимают, что я хочу.

Жулин на «Катке»

О мотивации Степановой/Букина:

— Они действительно очень любят фигурное катание, им нравится развиваться, всегда смотрят лидеров. Например, раньше следили за Пападакис/Сизероном, сейчас вот эта пара новая опять же с Сизероном. Ванька все время удивляется: «Как же он так низко сидит? Как он такой пластичный? » И они пытаются, как минимум, соответствовать, а как максимум, становиться более гибкими, пластичными.

На мой взгляд, пока у нас в России это единственная пара, которая танцует мужчину и женщину с правильными эмоциями. Многие мне звонят, говорят: «Слушай, произвольный в этом году просто до мурашек, до слез». И меня это очень радует. Это не просто набор движений, а цельная программа, в которую мы закладывали некий смысл.

Я думаю, что ребятам мотивацию дает то, что они сейчас в таком коллективе находятся, где им безумно интересно и с тренером, и с хореографом работать. Я сам, честно говоря, не понимаю, где они ее находят.

Об уровне российских танцев:

Я бы внаглую поставил сейчас на чемпионате Европы Ваню с Сашей на второе место за Сизероном. Однозначно. Остальные неплохие пары, что итальянцы, что англичане. Но ничего удивительного я там не увидел, а Сизерон, да, хорош. Я ребятам откровенно сказал: «Если бы соревновались, вы бы проиграли». Чок/Бейтс — хорошая пара, но для меня они хуже Сизерона. И я бы их смотрел в одной разминке с Сашей и Ваней. Некоторые комментаторы часто говорят, как команда Монреаля улетела в космос. Не вижу ничего такого. Просто нас там нет.

Когда смотришь турнир из-за границы и видишь какой-нибудь Бирмингем, там какие-то иностранные языки звучат, визуально вау. Понятно, что там Бирмингем, а здесь Магнитогорск. А на самом деле, выпустить их в одной разминке, и понимаешь по катанию. Мы сейчас поймем по Пете Гуменнику и Аделии Петросян. Опять же, у ребят сложная ситуация — первые номера, кататься тяжело, и судьи [нашего] нет.

Про возвращение Камилы Валиевой и Александры Трусовой:

— Какое из этих двух возвращений для вас больший сюрприз?

— Трусова. Во-первых, Саша же еще и родила. Камила, я насколько знаю, не рожала. Во-вторых, у Сашки козырь — это пять четверных. Во всем остальном много было вопросов, почему она и проиграла Ане (Щербаковой), вторая оценка компонентная была выше у Ани. Это на мой взгляд.

Восстановить эти пять четверных мне не представляется возможным. Но если Сашка запрыгнет хотя бы два, а где два, там и три. Даже если это будут сальховы и тулупы, это уже будет топ. Я верю, что и Камила может восстановить свои два четверных. Больше ей и не надо при таком катании. Я верю в их возвращение, просто Сашке надо добавлять во второй оценке и искать где-то мотивацию. Сейчас она родила ребенка и разрываться непросто.

Вообще из спорта очень тяжело уходить. Я в 31 год закончил. И то все думал, может, мне еще с Грищук покататься в паре. А я представляю: человеку 19 лет, как закончить? Это их жизнь, любимое занятие.

О чемпионате Европы:

— Я смотрел последнюю разминку: вся она с падениями была, там самый сложный каскад тройной лутц — тройной тулуп был, но исполнен не так качественно, ничего особенного не было. Петрыкина — молодец, конечно. Даже Губанова стала кататься хуже по какой-то причине, не понимаю, она могла бы чемпионат Европы выиграть легко. Если бы она каталась за Россию, она выиграла бы его на одной ноге, но поскольку она сейчас катается за Грузию, я не знаю, как это происходит, но она стала хуже кататься. Может быть, мотивация уже не та. Я не понимаю, почему. Смотрел последние разминки и девочек, и танцы. Пары вообще не смотрел. Из мальчиков только Егадзе смотрел, молодец. Грузия вообще в фаворе там была.

В танцах я рад, что итальянцы выиграли. Но там реально можно смотреть на три пары. Это Гийом, итальянцы, англичане. Произвольная испанцев мне очень нравится. Выиграет ли Гийом Олимпиаду? Очень сложный вопрос, потому что очень уж низкие уровни получал сейчас Сизерон с сидящим в технической панели американцем, вдруг, откуда не возьмись, первый-второй уровень, уже готовится плацдарм для великой Америки.

О подготовке Гуменника и Петросян к Олимпиаде:

— Петя достаточно стабилен, ему главное докручивать все. Он должен быть в суперформе, чтобы все прыжки были докручены. Как только он чуть-чуть не в форме, у него начинаются недокруты, и это уже опасно. Я все время уставал, когда первым катался. Я первым никогда не мог распределить разминку. Как я бы разминку в танцах делал? Все по одному, пять минут размялись, встали в пару и поехали кататься, потому что наблюдать в разминках, когда все эти поддержки друг на встречу другу — это так опасно. Нужен ли Аделии Петросян еще один старт? Им виднее. Может, какая-то микроусталость, микротравма, мы же ничего не знаем.