В начале декабря букмекерская компания BetBoom анонсировала акцию «Елка желаний», по условиям которой все клиенты могли рассказать о своих мечтах и получить подарки.

Условие было простым: зарегистрироваться на сайте/приложении или в клубе BetBoom и оставить заявку на свое желание. Мы отобрали новогодние мечты клиентов (их было более 80 тысяч!), которые уже воплощаем в реальность!

В обращениях участники акции рассказывали о творчестве, семье, здоровье, помощи окружающим и простых радостях, которые делают жизнь теплее. Для кого-то Новый год — это повод начать новый путь, для кого-то — поддержать близких или подарить надежду тем, кому она особенно нужна.

На выбор клиентам BetBoom предлагалось несколько исполнителей желаний: сборная России по футболу, «Динамо», «Локомотив», Broke Boys, Team Spirit, BetBoom Team, амбассадоры BetBoom Илья «Exile» Яцкевич, Александр «Nix» Левин, Федор Смолов и блогеры из объединения «Хазяева».

За остальные желания отвечала сама компания BetBoom. Как и в предыдущие годы, большая часть заявок касалась спорта и различной техники. Традиционно много обращений было от болельщиков с просьбой подарить мерч или билеты на матчи любимых команд.

Одним из самых значимых обращений стало письмо от детского футбольного тренера из сельского центра. Он рассказал, что в поселке много мальчишек и девчонок, которые любят футбол, но не имеют самого необходимого — мячей и инвентаря. Все спортивные принадлежности будут предоставлены юным чемпионам!

Важное письмо пришло и от начальника пожарной части. В заявке он попросил помочь с приобретением стиральной машины для подразделения. Такая просьба — о поддержке людей, которые ежедневно несут службу и заботятся о безопасности других, часто забывая о собственном комфорте.

Ярким и запоминающимся желанием стал полет над ночной Москвой. Клиент решил быть немного оригинальным и выбрал в качестве транспорта вертолет. Полет ему компания предоставит!

В числе заявок было и обращение от художника-самоучки, который давно мечтает о напольном мольберте. Для него этот подарок — не просто предмет, а стимул писать больше картин. Надеемся, что он не остановится в своем творчестве.

Много заявок были наполнены заботой о близких. Клиент из Чебоксар мечтает подарить своей маме кофемашину, чтобы порадовать ее в новогодние дни. В другой истории звучит просьба помочь с инвалидной коляской для женщины, которая не может ходить, и сделать ее повседневную жизнь немного легче. Компания обязательно исполнит эти желания.

Часть обращений была связана со здоровьем и активным образом жизни. Участники акции рассказывали о пути к снижению веса, желании больше двигаться и поддерживать форму, прося велотренажеры и беговые дорожки для дома.

Нашлись и практичные, созидательные мечты. Среди них — лазерный проектор для выездного кинотеатра, станок холодной ковки для пенсионера, бензорез для строительства дома для любимой жены и лодка с мотором для путешествий по Волге.

В заявках было место и для простых радостей и ностальгии. Кто-то мечтает о множестве «Киндер-сюрпризов», кто-то — о памятном золотом кольце, а кто-то хочет вернуть ощущения детства с игровой приставкой и теплыми воспоминаниями о времени, проведенном с младшим братом. Надеемся, что теплые детские воспоминания согреют в эти холодные зимние дни!

Всего в BetBoom поступило свыше 80 000 сообщений в рамках акции «Елка желаний». Это заявки были не только от гостей клубов, но и от пользователей сайта и приложений. К сожалению, данная акция закончилась, но в BetBoom еще много различных активностей, в которых может принять участие абсолютно каждый клиент. Все подробности на сайте.